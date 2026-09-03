Daglega venjan sem hefur haft mestu áhrifin á líf Gumma Emils

Einkaþjálfarinn og áhrifavaldurinn Guðmundur Emil Jóhannsson, eða Gummi Emil eins og hann er kallaður, er viðmælandi í Heilsublaði Nettó. Hann segir frá daglegum heilsuvenjum sínum, meðal annars þeirri venju sem hefur haft hvað mest áhrif á líf hans. Hann opnar sig einnig um styrk, sem hann segir ekki snúast um vöðvastærð, og gefur þeim sem vilja bæta heilsuna skothelt ráð.
„Fyrir mér snýst styrkur um að fylgja eigin sannfæringu, standa með sjálfum sér og geta horfst í augu við sjálfan sig án dóma.“ Hann segir hreyfingu einnig kenna okkur miklu meira en að verða sterkari líkamlega. „Þegar við lærum að takast á við óþægindi og áskoranir í æfingum styrkjum við líka hugann. Sú reynsla nýtist alls staðar í lífinu. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að börn og ungmenni hreyfi sig og læri á líkamann sinn. Þegar við gefum líkamanum ást og athygli eigum við líka auðveldara með að gefa öðrum ást,“ segir Gummi Emil og bætir við að raunverulegur styrkur felist líka í því að geta fyrirgefið, sleppt tökunum og notið þess að gera sitt besta án þess að vera stöðugt bundinn við ákveðna útkomu.
Gummi Emil nefnir sjö atriði sem hann gerir á hverjum degi fyrir líkamlega og andlega heilsu:
Farðu út á hverjum degi, sama hvernig viðrar.
Byrjaðu daginn á stóru glasi af vatni með klípu af íslensku sjávarsalti.
Hreyfðu þig á hverjum degi, jafnvel þótt það sé aðeins stuttur göngutúr.
Borðaðu meiri fisk eða taktu góða omega-3 olíu.
Stundaðu kulda- og hitameðferð ef það hentar þér.
Gefðu þér tíma í kyrrð og núvitund.
Sýndu þér mildi og byggðu upp venjur sem endast.
Hann segir að eitt atriði hefur haft meiri áhrif á heilsu hans en hinar. „Að fara út í birtuna á hverjum degi, sama hvernig veðrið er.“
Gummi Emil hjólar, gengur eða hreyfir sig með öðrum hætti utandyra. Það hjálpar honum að róa hugann og vera meira í núinu.
Byrjaðu strax
Aðspurður hvaða ráð hann hefur fyrir fólk sem vill bæta heilsuna nefnir hann sérstaklega eitt: Að byrja strax en byrja á einfaldri breytingu.
„Farðu út að ganga á hverjum degi, sama hvernig viðrar. Drekktu vatn á morgnana. Borðaðu meiri fisk eða taktu góða omega-3 olíu. Litlar venjur sem þú endurtekur á hverjum degi geta breytt miklu,“ segir hann og bætir við að mikilvægasta ráðið hans snýst ekki um mataræði eða hreyfingu:
„Sýndu þér meiri mildi. Segðu við sjálfa/n þig: Ég er nóg eins og ég er. Ég fyrirgef mér. Ég elska mig.“
Lestu viðtalið við Gumma Emil í heild sinni hér og fleiri greinar í Heilsublaði Nettó.