Ásdís Rán opnar TalentBook: „Við erum bókstaflega að leita að alls konar fólki“

Ísdrottningin Ásdís Rán Gunnarsdóttir hefur dvalið erlendis í sumar þar sem hún hefur unnið að endurkomu TalentBook, verkefnis sem hún setti fyrst á laggirnar árið 2017. TalentBook snýr nú aftur í gjörbreyttri mynd sem gervigreindarknúinn casting-vettvangur fyrir fyrirsætur, leikara, áhrifavalda, dansara, söngvara, íþróttafólk og annað hæfileika- og fagfólk. Markmiðið er að tengja íslenskt hæfileikafólk við fyrirtæki, umboðsskrifstofur, castingstjóra og framleiðsluaðila fyrir verkefni hér heima og erlendis.
Ásdís segir síðustu mánuði að mestu hafa farið í þróunarvinnu með erlendu teymi forritara og að verkefnið hafi vaxið töluvert frá þeirri hugmynd sem lagt var af stað með.
„Ég er búin að vera erlendis nánast í allt sumar að vinna með forriturunum og þróa kerfið. Þetta er orðið miklu stærra og tæknilegra en ég sá kannski fyrir mér í byrjun og við erum búin að byggja mjög öflugt casting-kerfi í kringum TalentBook. Núna hlakka ég eiginlega bara til að koma þessu almennilega í loftið á Íslandi,“ segir Ásdís.
Hún bætir hlæjandi við að vinnuaðstaðan hafi þó ekki verið sú versta.
„Það er búið að vera yfir 35 stiga hiti hérna stóran hluta sumarsins, sem er kannski aðeins of mikið af því góða. En sem Íslendingur ætla ég nú samt ekkert að fara að kvarta yfir hitanum,“ segir hún.
Gervigreind finnur rétta fólkið
TalentBook er byggt upp sem stafrænt casting-net þar sem hæfileikafólk getur búið til ítarlegan prófíl með myndum, upplýsingum, líkamsmálum, reynslu og hæfileikum.
Á hinum endanum geta fyrirtæki, castingstjórar, umboðsskrifstofur, vörumerki og framleiðsluaðilar leitað að fólki fyrir kvikmyndir, auglýsingar, myndatökur, tískuverkefni og annars konar framleiðslu.
Stór hluti nýja kerfisins byggir á gervigreindar-leit sem gerir notendum kleift að lýsa hvers konar manneskju eða fagmann þeir eru að leita að og þrengja leitina út frá þeim eiginleikum sem verkefnið krefst.
„Casting getur tekið ótrúlega mikinn tíma. Þú getur verið með hundruð mynda, skilaboða og upplýsinga á mörgum stöðum og þarft svo að finna þessi örfáu andlit sem passa nákvæmlega í verkefnið. Mig langaði að einfalda þetta allt saman,“ segir Ásdís.
„Með tækninni sem við erum búin að byggja getur þú leitað mjög nákvæmlega að því sem þú þarft og síðan haldið utan um fólkið, myndirnar og upplýsingarnar á einum stað. Gervigreindin velur auðvitað ekki leikarann eða fyrirsætuna fyrir þig — það hjálpar þér að finna rétta fólkið miklu hraðar. Mannlega augað tekur svo lokaákvörðunina,“ segir Ásdís.
Hún segir markmiðið vera að færa casting-ferlið nær þeirri tækni sem nú þegar hefur umbreytt mörgum öðrum atvinnugreinum.
„Ég myndi vilja að segja að ég sé loksins búin að færa casting-bransann inn í framtíðina!“
Ekki bara fyrir fyrirsætur
Þótt fyrirsætur séu stór hluti TalentBook segir Ásdís vettvanginn hugsaðan fyrir mun breiðari hóp. Nú við opnun sé markmiðið að fá sem fjölbreyttast hæfileikafólk inn í kerfið.
„Við erum bókstaflega að leita að alls konar fólki. Fyrirsætum, leikurum, áhrifavöldum, dönsurum, söngvurum, íþróttafólki, aukaleikurum og fólki fyrir auglýsingar og alls konar framleiðslu. Þú þarft ekkert að vera atvinnumódel eða þekkt nafn til að eiga heima á TalentBook,“ segir Ásdís.
Hún segir jafnframt mikilvægt að byggja upp sterkt samfélag fagfólks í kringum hæfileikafólkið.
„Svo viljum við auðvitað líka fá ljósmyndara, kvikmyndatökufólk, förðunarfræðinga, hárgreiðslufólk, stílista og annað fagfólk í bransanum. Hugmyndin er að koma öllum þessum heimi saman á einn stað.“
Á hinum endanum eru fyrirtæki, vörumerki, auglýsingastofur, umboðsskrifstofur, castingstjórar, hönnuðir og framleiðslufyrirtæki sem geta leitað að nákvæmlega því fólki sem þau þurfa fyrir hvert verkefni.
„Stundum vantar þig fyrirsætu fyrir tískuverkefni, stundum leikara í kvikmynd, áhrifavald fyrir vörumerki eða bara ákveðna manneskju með ákveðið útlit eða hæfileika í auglýsingu. Það er einmitt það sem TalentBook á að leysa.“
Ekki umboðsskrifstofa
Ásdís leggur jafnframt mikla áherslu á að TalentBook sé ekki fyrirsætu- eða umboðsskrifstofa, heldur sjálfstætt casting-net og tæknivettvangur sem umboðsskrifstofurnar sjálfar geti nýtt sér.
„Það skiptir engu máli hvort þú ert nú þegar hjá umboðsskrifstofu eða með umboðsmann. Við erum ekki að taka að okkur umboð fyrir fólk og erum ekki í samkeppni við umboðsskrifstofurnar. Þvert á móti viljum við fá þær með okkur. Við erum að byggja tækið sem hjálpar öllum í bransanum að finna hvert annað.“
„Hugmyndin er mjög einföld: meiri sýnileiki, fleiri tengingar og fleiri tækifæri. Þú setur þig á kortið og svo getur næsta tækifæri fundið þig.“
TalentBook fær annað líf
Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem Ásdís setur TalentBook á laggirnar. Fyrsta útgáfan fór í loftið árið 2017 og segir hún viðtökurnar þá hafi verið góðar.
Hún hafði þá lagt milljónir í þróun og hönnun kerfisins, en verkefnið fékk skyndilegan endi þegar forritunarfyrirtækið á bak við síðuna varð gjaldþrota — og TalentBook hvarf í raun með því.
„Ég var búin að setja margar milljónir í kerfið þannig að þetta var alveg svakalegt högg. Verkefnið fór vel af stað en fyrirtækið sem byggði síðuna fór einfaldlega á hausinn og síðan mín fór eiginlega með því. Ég var ekki tilbúin að byrja aftur frá núlli þá, en ég gat heldur aldrei alveg sleppt hugmyndinni.“
Ásdís segir hugmyndina enda hafa kviknað út frá hennar eigin reynslu eftir áratuga starf í fyrirsætu- og skemmtanabransanum.
„Ég gaf TalentBook eiginlega aldrei alveg upp. Ég hef unnið í þessum bransa stóran hluta ævinnar og vissi að þörfin væri til staðar. Ég hef því haldið áfram að þróa hugmyndina í hausnum í gegnum árin og beðið eftir rétta tímanum og réttu tækninni.“
Níu árum síðar segir hún tæknina loksins vera komna á þann stað að hægt sé að byggja TalentBook eins og hún hafði upphaflega séð það fyrir sér — og raunar töluvert lengra.
„Kannski þurfti þetta bara að bíða eftir tækninni,“ segir hún.
Prófa kerfið með Fashion Week
Þróun TalentBook fer ekki eingöngu fram fyrir framan tölvuskjá. Teymið vinnur nú með Bulgaria Fashion Week, þar sem kerfið verður nýtt við skipulagningu casting-ferlis fyrir fyrirsætur og hönnuði.
Ásdís segir það sérstaklega mikilvægt þar sem þannig sé hægt að þróa kerfið út frá raunverulegum þörfum stórra viðburða.
„Það er allt annað að smíða eitthvað sem manni finnst að bransinn þurfi og að setja kerfið inn í alvöru Fashion Week þar sem fjöldi fyrirsæta, hönnuða og verkefna þarf að ganga upp.“
Kerfið gerir meðal annars kleift að flokka fyrirsætur eftir verkefnum og hönnuðum, vista val, halda utan um upplýsingar og samskipti og vinna með casting á einum stað í stað þess að upplýsingar dreifist á milli tölvupósta, skilaboða, mynda og skjala.
„Þarna sjáum við strax hvað virkar, hvað má vera einfaldara og hvað vantar. Það gerir okkur kleift að byggja TalentBook í kringum raunverulega vinnu í bransanum en ekki bara búa til enn eina fallega módelmöppuna á netinu.“
„Kerfið er komið. Núna þarf bara fólkið“
Ásdís segir tæknina nú tilbúna og TalentBook þegar opið, en næsta skref sé jafnframt það mikilvægasta: að byggja upp stóran og fjölbreyttan íslenskan hóp.
„Kerfið er komið. Núna þarf bara fólkið,“ segir hún og hlær.
„Ég vil sérstaklega að fólk hugsi ekki: Ég er ekki nógu fræg/ur, ég er ekki módel eða ég hef aldrei gert þetta áður. Það er alls ekki málið. Við viljum bæði ný andlit og fólk með mikla reynslu. Ef þú hefur eitthvað fram að færa eða langar að opna dyrnar fyrir nýjum verkefnum, þá viljum við fá þig inn.“
Hún segir metnaðinn jafnframt ná langt út fyrir íslenska markaðinn og að möguleikinn á erlendum verkefnum sé mikilvægur hluti hugmyndarinnar.
„Ísland er lítið en við eigum ótrúlega mikið af flottu og hæfileikaríku fólki. Af hverju ætti það bara að vera sýnilegt innan Íslands? Planið er að TalentBook verði glugginn út í heim — þar sem íslenskt hæfileikafólk getur sett sig á kortið fyrir bæði íslensk og erlend verkefni.“
Ísdrottningingin er enn einhleyp og siglir um heiminn í leit að rétta prinsinum. „TalentBook getur greinilega fundið rétta fólkið í casting en gervigreindinni hefur ekki enn tekist að finna mann fyrir mig,” segir hún og hlær.
TalentBook hefur nú opnað og fer skráning fram frítt á TalentBook.is.