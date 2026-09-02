Tómas var beittur miklu ofbeldi í æsku – „Ég væri ekki hér ef ég ætti ekki börnin mín“

Tómas Torres Ólafsson er 38 ára tveggja barna faðir sem á stóra og átakanlega sögu að baki. Hann er nýjasti viðmælandi hlaðvarpsins Sterk saman.
Tómas er fæddur og alinn upp í Bandaríkjunum þar sem foreldrar hans voru í mikilli neyslu og þjáðust einnig af geðsjúkdómum. Faðir hans var ástandsbarn frá Íslandi en bjó úti.
„Sem barn var ég beittur miklu andlegu og líkamlegu ofbeldi af mömmu minni, það var mjög mikil illska í henni,“ segir Tómas.
Það var aldrei matur í ísskápnum svo þegar Tómas hafði aldur til fór hann til nágranna til að fá mat.
„Ég var líka misnotaður á þessum fyrstu árum en ég var tekinn frá mömmu þegar ég var sex ára.“
Tómas segir frá því hversu erfitt það var að vera tekinn frá móður sinni: „Þrátt fyrir allt ofbeldið og viðbjóðinn var hún samt mamma mín og ég þekkti ekkert annað.“
Næstu ár voru Tómasi afar erfið en hann flutti til föður síns sem var virkur alkóhólisti og hans konu, sem var samt góð kona.
„Ég þekkti pabba ekkert og það kom í ljós með tímanum að ég þurfti að taka ábyrgð á honum, bæði andlega og tilfinningalega, eftir að stjúpmamma mín fékk nóg og fór,“ segir hann.
Tómas rifjar upp erfiðar minningar í þættinum þar sem faðir hans fór með hann til Mexíkó þar sem hann átti fyrrverandi konu og börn. Árin liðu og Tómas var nokkurs konar hækja fyrir föður sinn. Þeir fluttu til Íslands þegar Tómas var sextán ára og settust að á Sauðárkróki.
Væri ekki hér án barnanna
Tómas fór með erfiðan bagga æskuáranna út í lífið og fyrir nokkrum árum greindist hann með geðhvarfasýki. Hann heldur sjúkdómnum niðri með lyfjum, heilbrigðum lífsstíl og kemur orkunni og reiðinni sem hann hefur burðast með í ákveðinn farveg.
„Ég var reiðari þegar ég var yngri en hef fundið mínar leiðir, sérstaklega með ákveðinni hreyfingu og eftir að ég áttaði mig á að ég væri aðstandandi.“
„Barnsmæður mínar hafa gert mig að manni, ég væri ekki hér ef ég ætti ekki börnin mín.“
Viðtalið við Tómas er í spilaranum hér fyrir neðan.