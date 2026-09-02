Lily Phillips hefur tekið trú – „Guð kom mér í klámbransann af ástæðu“

Breska klámstjarnan Lily Phillips hefur tekið trú en ætlar ekki að hætta í bransanum. Hún greinir frá því að hafa verið skírð á síðasta ári.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Lily varð heimsþekkt undir árslok árið 2024 eftir að hafa rekkjað hjá 101 karlmanni á einum degi. Hún stefndi að heimsmeti, það er 1000 bólfélögum á einum degi, en kollegi hennar Bonnie Blue var á undan og stal þrumunni.
Nú greinir Lily frá því að hún hafi fundið tekið trú. Hún hafi fundið guð og látið skíra sig á síðasta ári. Hún er engu að síður ekki hætt í klámbransanum.
Þurfti leiðsögn
„Guð kom mér í klámbransann af ástæðu,“ segir Lily í viðtali í bresku sjónvarpsstöðinni ITV.
Sagðist hún hafa verið týnd og þurft á leiðsögn að halda í lífinu. Þá leiðsögn fann hún hjá guði.
Hún viðurkennir að mörgum kunni að finnast þetta undarlegt. Að þessi lífsstíll og atvinna hljómi kannski ósamrýmanlegur við hefðbundin kristin gildi. En hún segist trúa því að hún geti verið til góðs innan klámbransans. Meðal annars með því að berjast fyrir bættri löggjöf til að verja réttindi fólks.
„Ég held að þetta tengist fræðslu í greininni og að hjálpa til við að stýra henni betur og aðstoða með leiðbeiningar fyrir viðkvæmara fólk í klámi,“ segir hún.
Stanslaust í símanum
Lily segist hafa alist upp í trú en snúið frá henni á unglingsárum, um 13 til 14 ára. En í fyrra snerist hún aftur til trúarinnar.
„Allt í einu áttaði ég mig á því hvað ég var vanþakklát,“ segir Lily. Hún var alveg týnd og þurfti eitthvað haldreipi í lífið. Hún var orðin algerlega aftengd fjölskyldu sinni og vinum og var stanslaust á samfélagsmiðlum og netinu.
„Mér líður bara eins og ég hafi verið stanslaust í símanum og lifað í þessum heimi sem var ekki raunverulegur. Og satt að segja, þetta var eins og sjálfsskaði,“ segir hún. Trúin hafi hins vegar hjálpað henni að kunna að meta litlu hlutina í lífinu og veitt henni ró.