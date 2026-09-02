Doja Cat lýsir alvarlegri kókaínfíkn – Segist hafa hatað sjálfa sig frá átta ára aldri

Bandaríska rappsöngkonan Amala Dlamini, betur þekkt sem Doja Cat, hefur greint frá alvarlegri baráttu við kókaínfíkn og áfengi. Hún segist hafa lengi glímt við andlega erfiðleika og hafi hatað sjálfa sig frá átta ára aldri.
Doja Cat greinir frá þessu í myndbandi á samfélagsmiðlinum TikTok eins og greint er frá í frétt E-News.
„Ég ætla að koma með yfirlýsingu sem ég hef ekki viljað gera. Ég hef glímt við kókaínfín – kannski fyrir átta árum síðan,“ segir hin þrítuga Doja Cat, sem hefur meðal annars unnið Grammy verðlaun.
Sjálfshatur
Þrátt fyrir að henni hafi tekist að kasta kókaínfíkninni þá er hún enn þá að glíma við andlega erfiðleika.
„Ógreindur geðsjúkdómur eða geðsjúkdómur sem ekki er sinnt og ekki er hægt að útskýra, í bland við samfélagsmiðlanotkun er alvarlegt vandamál sem ég held að mörg okkar skilji ekki,“ segir hún. „Ég held að það sé mikilvægt að við tökum það með í reikninginn þegar við sjáum neikvæða hluti um okkur sjálf á netinu.“
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Hún hafi einnig átt í erfiðleikum með áfengi og hafi ánetjast kannabis á tímabili. Segist hún hafa leitað aðstoðar á hinum þekkta spítala Mayo Clinic við sínum vandamálum. Hennar helsta vandamál sé fyrirlitning á sjálfri sér.
„Ég held að ég hafi hatað sjálfa mig síðan ég var um átta ára gömul,“ segir hún. „Það var þegar ég flutti inn í hverfi þar sem bjó að mestu leyti hvítt fólk.“