Tölvuleikjaheimurinn heldur niðri í sér andanum fyrir komu Grand Theft Auto VI sem er væntanlegur í nóvember. Þrjú ár eru liðin frá því að fyrsta stiklan úr leiknum leit dagsins ljós en leikurinn hefur verið í vinnslu í um áratug.
Í vikunni var birt lengri útgáfa þar sem áhorfendur fengu innsýn í hvaða möguleikar verða í boði í leiknum, staðsetningin er borgin Vice City í ríkinu Leonida, er það einskonar hliðarveruleiki við Miami og Flórída í Bandaríkjunum.
Söguhetjurnar verða parið Jason og Lucia, spilarar munu hafa möguleika á að þróa samband þeirra, fara á stefnumót og jafnvel leiðast. Óstaðfestar fregnir herma að inni í þeim pakka sé einnig kynlíf, framhjáhald og þörf á því að viðhalda sambandinu til að halda söguþræðinum gangandi.
Búist er við því að ófáir karlmenn í samböndum muni spila leikinn og hafa því stigið fram kærustur á TikTok sem hafa miklar áhyggjur af þessu og ætla ekki að leyfa kærastanum að fá sér leikinn.
„Það er ekki séns að kærastinn minn sé að fara að spila GTA 6!,“ segir einn notandi á TikTok. „Þú þarft bókstaflega að vera í öðru sambandi í leiknum, þar er kærasta sem þarf að fá send skilaboð reglulega til að hún verði ekki reið. Það á að fara með henni á stefnumót og stunda við hana kynlíf. Ekki leyfa kærastanum eða manninum þínum að spila GTA 6!“
Telja sumir notendur að þetta sé í raun framhjáhald. Aðrir telja þetta ekki svo djúpt, fólk hafi til dæmis spilað The Sims í áratugi með samböndum, kynlífi og heilu fjölskyldunum án þess að það flokkist sem framhjáhald.
The whole relationship and yk what else
Rob Nelson hjá framleiðandanum Rockstar North segir í viðtali við IGN að persónurnar séu vissulega í sambandi en það sé undir spilaranum sjálfum komið hversu mikinn hluta af leiknum fer í sambandið. „Þegar við leiðum þau saman þá ert þú með umsjón með sambandinu þeirra, og þú vilt að þau haldist saman,“ segir hann. „Við vissum þetta ekki þegar við hófumst handa, við þurftum að þreifa okkur áfram. Ef þú lendir í vandræðum, ert að flýja undan löggunni eða þarft að bíða eftir honum, þá er mjög svalt að spila þau saman. Þér á að líða eins og þú sért að passa upp á þau, ef þú hefur áhuga á slíku.“