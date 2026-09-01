Bonnie Blue eignast barn og birtir mynd frá fæðingardeildinni

Hin umtalaða breska klámmyndaleikkona Bonnie Blue hefur eignast sitt fyrsta barn. Eignaðist hún það á sömu fæðingardeild og Kate Middleton hertogaynja.
Greint er frá þessu í blaðinu Wales Online.
Hin 27 ára gamla Bonnie Blue, sem heitir réttu nafni Tia Bellinger, hefur verið nánast daglegur gestur á síðum slúðurblaðanna eftir að hún setti heimsmet með því að rekkja hjá 1057 karlmönnum á aðeins 12 klukkutímum.
Uppátæki Bonnie hafa oft farið misvel í almenning, meðal annars þegar hún greindi frá því að vera ólétt og sagðist ætla að streyma fæðingunni. Þá reyndist hún vera með gervibumbu. Í maí síðastliðnum birti hú hins vegar myndir af sér þar sem fór ekkert á mála að hún væri ólétt í alvörunni þó ekki væri greint frá því hver faðirinn væri.
Í færslu á samfélagsmiðlum greinir hún frá því að barnið sé fætt og birtir af sér mynd með því. Eignaðist hún barnið á einkarekinni fæðingarstofu á St. Mary´s spítalanum í London. En sú stofa er vinsæl hjá ríku og frægu fólki, til að mynda bresku konungsfjölskyldunni. Eignaðist hertogaynjan Kate Middleton sín börn þar.
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Að eignast barn á fæðingarstofunni er hins vegar ekki ókeypis. Kostnaðurinn er vanalega á milli 15 til 25 þúsund pund, það er 2,5 til 4 milljónir króna.
„Og þá erum við orðin 1058,“ sagði Bonnie Blue í færslunni og vísaði þar til heimsmetsins. „Ég er búin að eiga barnið. Mér líður vel. Ég þurfti að fara í keisaraskurð en barnið er heilsuhraust. Ég fer heim seinna.“