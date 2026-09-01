Ástin í lífi Freddie Mercury rýfur þögnina – Þetta leyndarmál mun hún taka með sér í gröfina

Mary Austin, fyrrverandi unnusta og nánasti trúnaðarvinur Freddie Mercury, opnar sig um samband þeirra, síðustu stundir söngvarans og áratugina eftir dauða hans í ítarlegu viðtali við The Guardian sem birtist í gær.
Tilefnið er meðal annars að Mercury, söngvari Queen, hefði orðið áttræður þann 5. september næstkomandi. Eins og kunnugt er lést hann úr veikindum tengdum alnæmi árið 1991, aðeins 45 ára gamall.
Austin, sem er 75 ára, hefur alla tíð verið afar fámál um samband þeirra en segir í viðtalinu að Mercury hafi verið ástin í lífi hennar.
Orð sem Mercury mótmælti ekki
Þau kynntust árið 1970 og voru á yfirborðinu ólíklegt par. Mercury var litskrúðugur, hávær og sjálfsöruggur en Austin feimin og hlédræg. Þau urðu þó fljótt ástfangin, hófu sambúð og trúlofuðust.
Austin sá fyrir sér að þau myndu giftast og verða gömul saman, en þær áætlanir tóku breytingum þegar Queen byrjaði að slá í gegn.
Eftir að þau höfðu búið saman í fjögur ár settist Mercury niður með henni og sagðist þurfa að segja henni dálítið.
„Hann sagði: „Ég held að ég sé tvíkynhneigður.“ Ég sagði: „Nei Freddie, ég held að þú sért samkynhneigður,““ rifjar Austin upp.
Mercury mótmælti því ekki.
„Þá vissi ég það“
Austin segir að játningin hafi í raun verið mikill léttir. Hún hafði nefnilega um nokkurt skeið fundið að eitthvað væri breytt og man sérstaklega eftir því þegar hún rak augun í kjól sem hún gat hugsað sér sem brúðarkjól.
Hún spurði Mercury hvort hún ætti að kaupa hann.
„Hann horfði á mig og hristi höfuðið. Þá vissi ég það.“
Þótt ástarsambandi þeirra lyki rofnaði sambandið aldrei. Þvert á móti segir Austin í viðtalinu að þau hafi orðið enn nánari eftir að sannleikurinn lá fyrir. „Við urðum betri vinir og sambandið varð betra.“
Síðustu stundirnar
Austin varð síðar persónulegur aðstoðarmaður Mercury og einn nánasti trúnaðarvinur hans. Þegar hann greindist með HIV var hún meðal örfárra sem hann sagði frá veikindunum.
Hún var einnig hjá honum síðustu daga ævinnar.
Austin var þá ólétt að yngri syni sínum en sat við dánarbeð Mercury, hélt í höndina á honum og sinnti honum eftir fremsta megni.
Hún man enn síðustu orðin sem hann sagði við hana og rifjar upp að Mercury hafi verið á morfíni og ýmist með eða án meðvitundar. Eftir að hafa legið sofandi um stund vaknaði hann aftur og leit til hennar.
„Hann sagði bara: „My old faithful“ – mín gamla trygga.“
Austin segist í dag geta hlegið að þessum orðum en henni hafi ekki verið hlátur í huga á þessum tímapunkti á sjúkrahúsinu.
„Mér leið svolítið eins og hundi. Ég varð ekkert sérstaklega upp með mér.“
Leyndarmál sem hún tekur með í gröfina
Í viðtalinu er farið um víðan völl og segir Mary til dæmis að Mercury sé stóra ástin í lífi hennar.
„Þegar ég horfi til baka held ég að ég geti sagt það. Hingað til, já, hann er ástin í lífi mínu.“
Hún var líka mikils metin hjá Mercury og arfleiddi hann hana að glæsilegu heimili sínu í Kensington og lét henni í té helming auðæfa sinna. Eitt leyndarmál mun hún samt taka með sér í gröfina, að beiðni Mercury. Hún ein vita hvar ösku hans var dreift og hefur hún ekki einu sinni sagt foreldrum hans eða systur frá því.
Hún segist vel skilja að það hafi sært þau, en hún hafi tekið loforð og ætli að standa við það.