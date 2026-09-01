59 ára og borðar þetta á hverjum morgni til að halda sér unglegum

Hvítlaukur hefur notið vaxandi vinsælda meðal heilsuáhugafólks á samfélagsmiðlum undanfarin misseri.
Þar er honum eignaður ýmiss konar heilsufarslegur ávinningur og þótt sumar fullyrðingarnar séu hæpnar benda rannsóknir til þess að hvítlaukur geti sannarlega haft jákvæð áhrif á heilsuna.
New York Post fjallar um málið og ræðir meðal annars við Edson Brandao, 59 ára heilsuáhrifavald sem vakið hefur athygli fyrir unglegt útlit. Brandao byrjar hvern morgun á því að kremja hvítlauksrif, blanda því saman við skeið af hunangi og borða blönduna.
Hann segist hafa tekið upp vanann fyrir nokkrum árum þegar hann fór að huga betur að heilsunni. Brandao segist síðan hafa fundið fyrir meiri orku og betri meltingu og telur ónæmiskerfið sterkara en áður.
Brandao er langt frá því að vera einn um áhugann. Á samfélagsmiðlum er hvítlaukur sagður geta gert allt frá því að lækka kólesteról og bæta hjartaheilsu yfir í að styrkja ónæmiskerfið, bæta húðina og vinna gegn kvefi.
Ekki eiga allar þessar fullyrðingar við rök að styðjast en rannsóknir benda þó til þess að hvítlaukur geti haft jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið.
Gary Brecka, sem hefur fjallað mikið um heilsu og langlífi og stýrir hlaðvarpinu The Ultimate Human Podcast, bendir á safngreiningar sem sýna að hvítlaukur geti lækkað efri mörk blóðþrýstings um allt að tíu mmHg hjá fólki með háan blóðþrýsting.
„Það er á svipuðum slóðum og áhrif skammts af lyfseðilsskyldu blóðþrýstingslyfi,“ segir Brecka.
Hjartalæknirinn Joel Kahn segist einnig reglulega mæla með þroskuðu hvítlauksþykkni fyrir sjúklinga sína. Hann segir rannsóknir benda til þess að það geti lækkað blóðþrýsting og LDL-kólesteról lítillega og haft fleiri jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið.
Næringarfræðingurinn Amy Shapiro bendir jafnframt á að hvítlaukur innihaldi meðal annars mangan, B6- og C-vítamín og selen. Þegar hvítlaukur er saxaður eða kraminn myndast auk þess allicín, efni sem talið er eiga þátt í ýmsum mögulegum heilsufarslegum áhrifum hans.
Vísindin styðja þó alls ekki allar þær fullyrðingar sem ganga um hvítlauk á samfélagsmiðlum.
Rannsóknir á áhrifum hans á kólesteról hafa til dæmis skilað misvísandi niðurstöðum. Í rannsókn Stanford-háskóla á um 200 einstaklingum fannst enginn marktækur munur á kólesteróli þeirra sem neyttu hrás hvítlauks eða hvítlauksfæðubótarefna og þeirra sem fengu lyfleysu.
Mikil neysla á hráum hvítlauk getur einnig valdið brjóstsviða, uppþembu og vindgangi. Þá hefur hvítlaukur blóðþynnandi eiginleika og geta stórir skammtar eða sterk fæðubótarefni aukið blæðingarhættu, sérstaklega hjá fólki sem tekur blóðþynnandi lyf.