Móðurbróðir Aaliyah segir son sinn bera ábyrgð á dauða hennar

Móðurbróðir söngkonunnar og leikkonunnar Aaliyah sem lést í flugslysi árið 2001 segir að sonur sinn beri ábyrgð. Feðgarnir standa nú í málaferlum.
Eins og segir í frétt glansmiðilsins TMZ hefur Jomo Hankerson lögsótt föður sinn Barry Hankerson og plötufyrirtæki hans Blackground Records. Barry var móðurbróðir söngkonunnar og leikkonunnar Aaliyah og umboðsmaður hennar.
Ofhlaðin vél
Aaliyah skaust hratt upp á stjörnuhiminn á seinni hluta tíunda áratugarins en lést í flugslysi á Bahama eyjum sumarið 2001. Hún var þá aðeins 22 ára gömul.
Aaliyah var að taka upp myndband og flaug til eyjanna á lítilli flugvél. Vélin hrapaði skömmu eftir flugtak á leið aftur til Bandaríkjanna og varð alelda skammt frá flugvellinum. Öll átta sem voru um borð í vélinni létust en síðar var greint frá því að vélin hafi verið ofhlaðin. Hópurinn átti að bíða og fara seinna með sömu Cessna flugvél og hann kom með en varð óþreyjufullur og leigði minni vél fyrir bakaleiðina.
Skipulagði ferðina
Í réttarskjölunum í máli Hankerson feðganna kemur fram að Barry hafi sagt að slysið væri Jomo syni sínum að kenna. Jomo hefði séð um skipulagninguna á upptökunni og flutningi til og frá eyjanna. Sagði Barry að Jomo hefði brugðist í skipulagningunni og að slysið hefði aldrei orðið ef hann hefði sinnt skyldu sinni.
Sagði Barry að slysið hefði haft mikil áhrif á fjölskylduna. Samband þeirra feðga hefði aldrei orðið samt eftir það.
Ásakanir á víxl
Málaferlin sem nú standa yfir snúast um greiðslur fyrir rétt á útgáfu ýmissa listamanna Blackground Records. Meðal annars Aaliyah, Toni Braxton, DMX og Timbaland. Telur Jomo að hann eigi inni 12 prósent af tekjunum og heldur því fram að faðir sinn hafi falið peninga. Krafan hljóðar upp á 1,2 milljónir dollara, eða um 146 milljónir króna.
Barry hafnar kröfunni og hefur krafist frávísunar í málinu. Auk ásakana um að bera ábyrgð á flugslysinu segir hann að sonur sinn hafi hótað að gefa út Aaliyah tónlist sem aldrei hafi heyrst fram hjá plötufyrirtækinu. Jomo hafnar því.