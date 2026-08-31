Dæmdur í fangelsi fyrir að reyna að myrða konuna sem hann giftist í raunveruleikaþáttunum Love Is Blind

Stefnumótaþættirnir Love Is Blind njóta gífurlegra vinsælda en þeir eru óhefðbundnir að því leytinu til að keppendur velja sér maka blindandi. Stefnumótin fara þannig fram að kona og karl hittast í sérstökum herbergjum sem nefnast pods en skilrúm er á milli þeirra svo þau geta aðeins talað saman en sjá ekki hvort annað. Takist keppendum að finna sér maka þá trúlofast pörin og fá þá fyrst að hitta hvort annað. Síðan fá þau smá tíma til að kynnast, prófa að búa saman og hitta fjölskyldur hvors annars og ákveða svo hvort þau segi já þegar upp að altarinu er komið.
Fyrsta þáttaröðin var aðeins fyrir Bandaríkjamenn en nú hafa þeir fært út kvíarnar til Bretlands, Brasilíu, Þýskalands, Svíþjóðar, Póllands og víðar.
Nú hefur keppandi í Love Is Blind: Argentínu verið dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir að reyna að drepa eiginkonu sína sem hann kynntist í þáttunum. Emily Ceco og Santiago Martínez sögðu já fyrir framan myndavélarnar árið 2024 en í febrúar 2025 ákvað Ceco að segja skilið við mann sinn vegna heimilisofbeldis. Martínez var í kjölfarið ákærður og svo sakfelldur fyrir manndrápstilraun, ítrekaðar líkamsárásir og frelsissviptingu.
Eftir að dómurinn var kveðinn upp lýsti Ceco því við fjölmiðla að Martínez hefði tekið hana kverkataki og reynt að kæfa hana með kodda. Hann hafi eins meinað henni að yfirgefa heimili þeirra svo hún neyddist til að flýja og leita til lögreglu.
„Hann reyndi að drepa mig,“ sagði raunveruleikastjarnan ítrekað í viðtalinu en hún fagnar niðurstöðu dómsins.
„Ég fór strax að gráta. Líkami minn titraði. Mér fannst eins og ég hefði losnað við bakpoka af öxlunum og að ég gæti loks fundið frið eftir allan þennan tíma. Loks gæti ég aftur sofið og haldið lífi mínu áfram... og loks gæti ég notið lífsins sem ég barðist fyrir.“
Á meðan á aðalmeðferðinni stóð skrifaði Martínez færslu á Instagram þar sem hann neitaði sök. Hann gekkst við því að hafa gert mistök í sambandi hans og Ceco og sagðist taka fulla ábyrgð á þeim, en hann hafi þó aldrei reynt að bana konunni sem hann elskaði.