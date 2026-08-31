Allt á suðupunkti vegna nýjustu myndar Sacha Baron Cohen - 37 þúsund tölvupóstar hafa borist

Sacha Baron Cohen hefur dustað rykið af einum þekktasta karakter sínum, Ali G, eftir 24 ára hlé. Endurkoman hefur hins vegar vakið miklar deilur og hafa aðgerðarsinnar hvatt kvikmyndahús víða um heim til að neita að sýna nýja mynd hans.
Ali G: Who Iz I? verður frumsýnd 23. október. Myndin er sett upp eins og heimildarmynd og fylgir Ali G þegar hann reynir að snúa aftur í sviðsljósið. Hún markar jafnframt frumraun Cohens sem leikstjóra.
Hollywood Reporter greinir frá því, með vísan til Variety, að breski eftirlitsvefurinn NewsCord hafi virkjað stuðningsmenn sína í baráttunni gegn myndinni. Alls hafa um 37 þúsund tölvupóstar verið sendir til kvikmyndahúsa víða um heim þar sem þau eru hvött til að taka myndina ekki til sýningar.
Gagnrýnendur segja Ali G vera rasíska skopmynd sem byggi meðal annars á staðalímyndum af svörtu fólki. Breski rithöfundurinn Afua Hirsch er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt endurkomuna harðlega.
„Svart fólk klæðir sig ekki lengur svona. Meira að segja hvítt fólk sem hermir eftir svörtu fólki talar ekki lengur svona,“ skrifaði Hirsch og sagði húmor Cohens meðal annars byggja á því að gera svartar konur að kynferðislegum viðföngum og hæðast að konum úr verkalýðsstétt.
Hollywood Reporter bendir hins vegar á að slíkar ásakanir kunni að missa marks að einhverju leyti. Brandarinn hafi alltaf falist í því að Ali G sé hvítur Breti sem gerir sig að fífli með ýktum og vandræðalegum tilraunum sínum til að tileinka sér menningu svartra. Spurningin sé því mögulega frekar hvort karakterinn sé orðinn úreltur en hvort hann hafi frá upphafi átt að gera grín að svörtu fólki.
Enn sem komið er virðist ekkert kvikmyndahúsafyrirtæki hafa orðið við kröfunni um sniðgöngu. Danska kvikmyndahúsakeðjan NFBIO hefur þvert á móti lýst því yfir að hún muni sýna myndina.
Keðjan segir ekki hlutverk kvikmyndahúsa að stunda ritskoðun eða hafna löglega dreifðum kvikmyndum vegna deilna um siðferðilegt eða satírískt réttmæti þeirra.
„Við treystum á að áhorfendur okkar séu færir um að kynna sér efnið og taka upplýsta ákvörðun um hvaða myndir þeir vilja sjá og hvaða myndum þeir vilja hafna,“ sagði meðal annars í svari fyrirtækisins.