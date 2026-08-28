Eldri sonur Rob Reiners rýfur þögnina eftir morðin - „Ég mun aldrei skilja hvers vegna þetta gerðist“

Leikstjórinn Rob Reiner var myrtur þann 14. desember ásamt eiginkonu sinni, Michele Reiner. Þau láta eftir sig fjögur uppkomin börn en sonur þeirra, Nick Reiner, hefur verið ákærður fyrir morðin.
Eldri bróðir Nick, Jake Reiner, hefur nú veitt sitt fyrsta viðtal síðan harmleikurinn átti sér stað. Þar staðfesti Jake það sem marga grunaði, að hann hafi ekki átt í samskiptum við yngri bróður sinn síðan Nick var handtekinn.
„Fyrir mér brýst þetta út sem reiði, bræði yfir því hversu ósanngjarnt þetta var og hvernig ég fékk engu ráðið um það sem gerðist. Ég gat ekki komið í veg fyrir þetta. Ég hafði ekkert val í málinu. Ég verð bara að sætta mig við orðinn hlut og yfir því er ég reiðastur í þessu öllu saman. Ég mun aldrei skilja þetta. Mér er alveg sama hvernig þetta er útskýrt fyrir mér. Mér er alveg sama um þær staðreyndir sem koma í ljós. Ég mun aldrei skilja hvers vegna þetta gerðist.“
Það var ekkert leyndarmál að Nick hafði lengi glímt við erfiðleika, bæði alvarlegan fíknivanda og andleg veikindi. Nick vann með föður sínum að kvikmyndinni Being Charlie sem kom út árið 2015 og byggði lauslega á lífi Nicks sjálfs. Jake segir í viðtalinu að foreldrar þeirra hafi aldrei gefist upp á Nick og hafi ávallt verið boðin og búin til að aðstoða hann í veikindunum.
„Nú eru átta mánuðir liðnir en manni finnst þetta hafa liðið eins og átta ár. Manni finnst á sama tíma aðeins hafa liðið átta mínútur því á hverjum morgni þegar ég vakna þá er ég minntur á raunveruleika minn.“
Jake tók, eins og áður segir, fram að hann hafi ekkert rætt við Nick frá morðunum og neitaði að svara því hvort hann muni eiga í samskiptum við bróður sinn í framtíðinni. Nick hefur neitað sök í málinu.
Rob og Michele áttu saman þrjú börn, Jake, Nick og Romy. Rob ættleiddi einnig stjúpdóttur sína úr fyrra sambandi, Tracy Reiner. Rob Reiner fæddist í New York árið 1947 og átti hann mjög svo farsælan feril sem leikari, leikstjóri og handritshöfundur. Hann leikstýrði myndunum This is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery og A Few Good Men svo einhverjar séu nefndar. Var hann tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir A Few Good Men. Þá lék hann einnig talsvert, bæði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.