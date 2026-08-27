Fékk loksins svarið frá Bubba sem hann hafði beðið eftir - Afleiðingarnar voru þó óvæntar

Birgir Örn Steinarsson, betur þekktur sem Biggi í Maus, veltir því fyrir sér hvort íslenskt tónlistarlíf hafi pláss fyrir fimmtuga rokkara í dag. Hann segir þó í samtali við hlaðvarpið Popparasögur að hann sé ekki búinn að gefast upp.
„Það er ekki alveg pláss fyrir 50 ára rokkara á Íslandi“
„Það er ekki alveg mikið pláss fyrir 50 ára rokkara á Íslandi í dag,“ segir Biggi í viðtalinu en hann er nú kominn á TikTok þar sem hann deilir sögum af Maus og öðru sem á daga hans hefur drifið. Biggi segist alltaf hafa haft þá afstöðu í lífinu að menn þurfi að skapa sér sín eigin tækifæri.
„Galdurinn hefur alltaf verið að maður verður að búa til sitt eigið partí,“ segir Biggi en það er nákvæmlega það sem hann virðist vera að gera núna og segist hann sestur aftur við píanóið eftir langt hlé.
Saga Bigga er óneitanlega samofin sögu Maus. Hann var ungur þegar hljómsveitin var stofnuð og átti Maus eftir að verða ein þekktasta íslenska rokksveit síns tíma. Ævintýrið hófst í Árbænum og átti svo eftir að leiða Bigga langt út fyrir landsteinana.
Bjó frítt hjá gítarleikaranum í The Cure
Biggi rifjar upp atvik í sögu Maus sem átti sér stað fyrir tilstilli vinkonu hans úr Árbænum. Sú vissi að Biggi væri mikill aðdáandi hljómsveitarinnar The Cure og dag einn hringdi vinkonan og sagðist vera komin með nýjan kærasta sem Biggi yrði að hitta. Kærastinn var enginn annar en Roger O'Donnell, hljómborðsleikari The Cure, en hann og Biggi náðu strax mjög vel saman. Þannig atvikaðist það að Biggi sendi hljómborðsleikaranum tvö demo frá Maus sem hljómsveitin var að vinna fyrir plötuna frægu, Lof mér að falla að þínu eyra. Roger spilaði ofan á lögin og sendi upptökurnar til baka, meðlimum Maus til mikillar gleði.
Ævintýrið í kringum The Cure varð líka til þess að Biggi fékk nokkuð óvenjulegt heimili í London. Í gegnum tengsl sín við hljómsveitina kynntist hann gítarleikaranum Perry Bamonte í New York. Biggi sagði Perry frá því að hann ætlaði að flytja til London og endaði samtalið þannig að Perry bauð honum að leigja íbúð á vinsælum stað í borginni.
„Hann hleypur upp í hótelherbergið sitt, nær í lyklana og gefur mér þá. „Hérna er lykillinn að íbúðinni.“ Og ég bara kominn með lykil að íbúð hjá gítarleikaranum í Cure,“ segir Biggi en þetta var um mánuði áður en hann ætlaði að flytja til London. Biggi segir að hann hafi í raun búið ókeypis í íbúðinni í um tveggja ára skeið og skipti það gríðarlegu máli á þessum tíma. Þannig gat Biggi verið í London, unnið að tónlistarsköpun, gert sína fyrstu sólóplötu og gat reynt að koma sjálfum sér á framfæri án þess að þurfa að standa undir verulegum húsnæðiskostnaði.
Greinin um Bubba sem fór úr böndunum
Að þessum tveimur árum liðnum flutti Biggi aftur til Íslands og fór skömmu að ritstýra Monitor þar sem hann fór ýmsar leiðir til að kynna blaðið. Á þessum tíma hélt tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens úti vinsælli bloggsíðu sem fjölmiðlar vöktuðu grannt. Biggi skrifaði grein þar sem hann gagnrýndi Bubba og hélt því fram að tónlistarmaðurinn frægi hefði ekki verið leiðandi afl í íslenskri tónlist. Viðurkennir Biggi í dag að þarna hafi hann gert mistök.
„Ég sagði líka í greininni að hann hefði aldrei verið leiðandi afl, sem var náttúrlega algjör mistök og bull af minni hálfu.“
Loksins kom svo svarið frá Bubba sem Biggi hafði vonast eftir í fyrstu.
„Hann fór ekki í boltann, hann fór í manninn, held ég sko,“ segir Biggi um viðbrögð Bubba en hann gagnrýndi söngrödd Bigga. Skotleyfið hafði verið gefið út og eftir þetta upplifði Biggi að fólk teldi sig hafa fullan rétt á að segja honum að hann væri lélegur söngvari.
„Næstu árin á eftir þá bara fannst öllum algjörlega eðlilegt að labba til mín og segja bara: „Þú ert ömurlegur söngvari“.“
Úr þessu varð mikill fjölmiðlasirkus og var fjallað um málið bæði á prenti og í ljósvakamiðlum. Málið var tekið fyrir í Kastljósi og endaði meira að segja sem brandari hjá Spaugstofunni. Biggi segir að þetta hafi haft alvarlegar afleiðingar fyrir hann sjálfan og varð að lokum til þess að hann hætti í tónlistinni.
Lengsta lyftuferð á Íslandi
Ísland er lítið land og furðulegasta sagan á þessu tímabili í lífi Bigga er þegar vinnustaður konu hans hélt árshátíð. Þangað var Bubbi fenginn til að skemmta og hafði ekki hugmynd um að Biggi væri meðal gesta. Þar sem ritdeilur þeirra Bigga höfðu verið á milli tanna fólks ákvað Bubbi í giggi sínu að tala um Bigga og gera lítið úr honum. Eftir Bubbatónleikana ákvað Biggi að fara heim með konu sinni. Þau hlupu inn í lyftu rétt áður en hurðin lokaðist og uppgötvuðu þannig of seint að Bubbi var í lyftunni.
„Þetta er lengsta lyftuferð á Íslandi,“ segir Biggi en þeir Bubbi áttu þó eftir að sættast. Nokkru síðar fékk Biggi skilaboð frá Bubba sem hrósaði honum fyrir greinina. Skilaboðin urðu svo fleiri og með tímanum urðu þeir perluvinir. Allt er því gott sem endar vel.
Maus-lögin fá nýtt líf
Eins og áður segir er Biggi aftur sestur við píanóið en hann lærði klassískt píanó sem barn en hafði ekki notað hljóðfærið mikið eftir að hann varð stálpaður. Nú spilar hann gömlu Maus-lögin á píanó og þurfti að læra að spila sín eigin lög alveg upp á nýtt.
Það byrjaði sem eitthvað sem hann gerði fyrst og fremst fyrir sjálfan sig en síðan fór hann að deila upptökunum með öðrum á samfélagsmiðlum undir heitinu HeimaSession.
Eftir að hafa sett inn um 25 lög, mest óskalög sem hafa komið inn í gegnum athugasemdir, þar sem hann er einn í hljóðverinu að spila lögin á píanó og syngja með, hefur hann ákveðið að vera með tónleika í þessum stíl.
Tónleikarnir verða þann 12. september á Silfurtunglinu í Reykjavík þar sem Birgir mun ásamt hljómsveit spila lög í svipuðum útgáfum og hann hefur gert í þessum Heimasessionum. Auk þess verður með honum á sviðinu Matthías Már Magnússon, dagskrárgerðarmaður á Rás 2 og einn besti vinur Birgis. Hann mun halda utan um dagskrána, kynna og fara yfir sögurnar með Birgi.
Veit ekki hvort Maus er enn starfandi
Biggi segist ekki vera viss um að Maus sé enn starfandi í dag enda hefur hljómsveitin ekki rætt framtíðina með formlegum hætti. Reglan í Maus er sú að ef eitthvað á að gera þurfi allir fjórir að vera með. Ef einn segir nei þá telst tillagan felld og ef einn ákveður að hætta er hljómsveitin úr sögunni. Biggi segist þó vera kominn á þann stað í dag að þurfa ekki að bíða eftir að hinir ákveði sig. Hann getur spilað lögin með eigin hljómsveit og haldið áfram að skapa tónlist á eigin forsendum.
„Ég er bara algjörlega sjálfstæður,“ segir hann. Það þýðir þó ekki að hann sé búinn að loka dyrunum að Maus. Ef hinir þrír vilja spila saman aftur er hann til í það.
Í viðtalinu í Popparasögum segir Birgir Örn Steinarsson meðal annars frá Maus, árunum í London og Los Angeles, tengslunum við The Cure, deilunum við Bubba Morthens, fjölmiðlasirkusnum sem fylgdi í kjölfarið, því hvernig hann fann aftur gleðina í tónlistinni og hvað hann sér fyrir sér hjá Maus og sjálfum sér á næstu árum.