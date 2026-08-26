Velta fyrir sér hvort aukin notkun Ozempic sé að hafa óvæntar afleiðingar í för með sér

Töluvert hefur dregið úr ofbeldisfullum glæpum í Bandaríkjunum og rannsakendur eru eðlilega nokkuð spenntir að finna út hvað hefur valdið þessari ánægjulegu þróun. Ein kenning sem fram er komin er að þessi þróun hafi átt sér stað samhliða aukinni notkun á þyngdarstjórnunarlyfjum, þá einkum lyfinu fræga, Ozempic.
Á árunum 2024 til 2025 fækkaði ofbeldisfullum glæpum um 9,3 prósent sem er mesti samdráttur slíkra brota frá því að alríkislögreglan FBI hóf að fylgjast með þróuninni árið 1936. Sérstaklega hefur dregið úr morðum, manndrápum og ránum. Um ánægjulega þróun er að ræða en engu að síður vilja rannsakendur ólmir vita hvað veldur. Ýmsar kenningar eru komnar fram um hvað skýri þróunina, svo sem minni áfengis- og fíkniefnaneysla eftir faraldur COVID-19, aukin notkun gervigreindar hjá lögreglunni og svo öldrun bandarísku þjóðarinnar.
Axios deilir nú enn einni kenningunni. Gæti verið að Ozempic spili þarna hlutverk? Rannsóknir hafa bent til þess að lyfið dragi úr misnotkun áfengis og bæti hvatastjórnun en nú er talið að þessi minnkaða áfengisneysla ásamt minni hvatvísi geti verið að skila sér til samfélagsins með færri glæpum.
Forbes hefur einnig fjallað um þessa kenningu en í júní birti miðillinn frétt um rannsókn sem benti til þess að þyngdarstjórnunarlyf geti virkað eins og eins konar hugræn atferlismeðferð á fólk, en ritrýnd rannsóknin birtist í tímaritinu Criminology. Rannsóknin benti til þess að tengslin milli hvatvísi og ofbeldishegðunar væru 62 prósent veikari meðal núverandi notenda þyngdarstjórnunarlyfja heldur en hjá þeim sem höfðu hætt að taka inn lyfin. Eins notuðu núverandi notendur lyfjanna minna áfengi en fyrri notendur. Rannsakendur tóku fram að hér hefði þó ekki verið sýnt fram á orsakasamhengi en fullt tilefni væri þó til þess að skoða hvort þyngdarstjórnunarlyf geti dregið úr ofbeldishegðun.
Nánar má lesa um málið hjá Axios.