Varpa ljósi á síðustu mánuði Dolly Parton: „Hún vildi ekki að heimurinn vissi“

Kántrígoðsögnin Dolly Parton hélt alvarlegum veikindum sínum að mestu leyndum síðustu mánuði ævinnar og lagði mikla áherslu á að aðdáendur hennar sæju áfram þá glæsilegu og lífsglöðu Dolly sem þeir höfðu þekkt í áratugi.
Parton lést í gær, áttræð að aldri, eftir stutta baráttu við krabbamein. Aðeins fjórum dögum áður hafði hún rætt við People og viðurkennt að hún glímdi við heilsufarsvandamál sem hún hefði vanrækt meðan hún annaðist eiginmann sinn, Carl Dean. Hann lést í mars í fyrra eftir tæplega 60 ára hjónaband þeirra.
Parton gerði þó lítið úr ástandinu. „Ég er enn að jafna mig og ég er enn að vinna,“ sagði hún.
Fáir vissu hversu veik hún var
Daily Mail varpar nú ljósi á síðustu mánuðina í lífi Parton og hefur eftir heimildarmönnum að veikindi hennar hafi verið mun alvarlegri en hún lét í veðri vaka.
„Hún vildi ekki að heimurinn vissi hversu veik hún var,“ segir einn þeirra.
Parton hafði dregið sig mikið í hlé á heimili sínu í Tennessee og aðeins örfáir nánir vinir og fjölskyldumeðlimir vissu hversu alvarleg veikindi hennar voru.
Þrátt fyrir það hélt hún áfram að birtast öðru hvoru á samfélagsmiðlum. Heimildarmenn segja að Parton hafi lagt mikið upp úr því að líta út eins og sú Dolly sem aðdáendur hennar þekktu, meðal annars með hárkollum, förðun, góðri lýsingu og filterum.
„Hún vildi ekki að aðdáendur hennar hefðu áhyggjur. Hún vildi að þeir sæju sömu Dolly og þeir höfðu elskað í áratugi.“
Í maí birti Parton myndskeið þar sem hún sagðist svara meðferð vel og að henni færi fram með hverjum deginum. Heimildarmaður segir hana hins vegar hafa vitað að staðan væri mun alvarlegri.
„Hún var leikkona jafnt sem söngkona og henni tókst þetta ótrúlega vel. Hún blekkti nánast alla.“
Síðustu dagana í rúminu
Heilsu Parton hrakaði hratt undir það síðasta. Hún aflýsti tónleikaröð í Las Vegas og missti af ýmsum opinberum viðburðum. Síðasta opinbera framkoma hennar var 24. júní við opnun Dolly’s Tennessean Travel Stop í Tennessee.
Síðustu vikur ævinnar mun Parton hafa verið að mestu rúmliggjandi.
„Síðustu dögunum eyddi hún í rúminu. Henni leið mjög illa,“ segir heimildarmaður. Fjölskylda hennar mun hafa verið við hlið hennar undir það síðasta.
Í umfjöllun Daily Mail kemur fram að þrátt fyrir veikindin hafi Parton haldið áfram að fylgjast með vinnu við Broadway-söngleikinn DOLLY: A True Original Musical, sem stefnt er að því að frumsýna 19. janúar 2027. Þann dag hefði hún fagnað 81 árs afmæli sínu.
Miley í áfalli
Andlátið er sagt hafa fengið mjög á guðdóttur Parton, poppstjörnuna Miley Cyrus. Þær höfðu verið afar nánar um árabil og komið margsinnis fram saman.
„Miley er, eins og við mátti búast, í algjöru áfalli,“ segir heimildarmaður Daily Mail. „Hún hefur alltaf litið á Dolly sem sterkustu konu sem hún þekkti. Það virðist óraunverulegt að hún sé farin.“
Parton lætur eftir sig gríðarlega arfleifð í tónlistarheiminum. Auðæfi hennar hafa verið metin á 450 til 650 milljónir Bandaríkjadala.
„Hún lét líta út fyrir að hún myndi ná sér,“ segir heimildarmaður. „En þannig var Dolly. Hún vildi aldrei færa fólki slæmar fréttir.“