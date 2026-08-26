Tim Curry látinn

Leikarinn Tim Curry er látinn, áttræður að aldri. Hann lést á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöldi en hann hefur glímt við afleiðingar heilablóðfalls frá árinu 2012.
Curry er þekktur fyrir hlutverk sín í kvikmyndum á borð við Rocky Horror Picture Show frá 1975, It frá 1988 og Home Alone 2. Þá lék hann í Annie, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion og Scary Movie 2, ásamt mörgum fleiri hlutverkum.
Hann fæddist 19. apríl 1946 í Cheshire-sýslu á Bretlandi og útskrifaðist með BA-gráðu í ensku og leiklist frá Háskólanum í Birmingham árið 1968. Hann hóf leikferilinn á sviði í Bretlandi áður en hann fór að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
Þá á hann eiga frægustu setningu tölvuleikjaheimsins en í hlutverki sínu sem leiðtogi Sovétríkjanna í Red Alert 3 engdi hann spilurum að elta sig út í geim, sem væri eini staðurinn sem væri laus við kapítalisma. Framsaga hans er vægast sagt stórbrotin: