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DV
Fókus

Tim Curry látinn

Fókus
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 15:37
Mynd/Getty

Leikarinn Tim Curry er látinn, áttræður að aldri. Hann lést á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöldi en hann hefur glímt við afleiðingar heilablóðfalls frá árinu 2012. 

Curry í hlutverki sínu sem Dr. Frank-N-Furter í Rocky Horror Picture Show. Mynd/Getty

Curry er þekktur fyrir hlutverk sín í kvikmyndum á borð við Rocky Horror Picture Show frá 1975, It frá 1988 og Home Alone 2. Þá lék hann í Annie, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion og Scary Movie 2, ásamt mörgum fleiri hlutverkum.

Hann fæddist 19. apríl 1946 í Cheshire-sýslu á Bretlandi og útskrifaðist með BA-gráðu í ensku og leiklist frá Háskólanum í Birmingham árið 1968. Hann hóf leikferilinn á sviði í Bretlandi áður en hann fór að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.

Tim Curry ásamt meðleikurum sínum úr Rocky Horror, þeim Barry Bostwick, Patriciu Quinn og Nell Campbell. Mynd/Getty

Þá á hann eiga frægustu setningu tölvuleikjaheimsins en í hlutverki sínu sem leiðtogi Sovétríkjanna í Red Alert 3 engdi hann spilurum að elta sig út í geim, sem væri eini staðurinn sem væri laus við kapítalisma. Framsaga hans er vægast sagt stórbrotin:

 

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