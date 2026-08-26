Opinbera hvað brúðkaupsferðin til Íslands kostaði - „Veðrið var grunsamlega gott“

Kanadamaður greinir frá því í nýrri færslu á Reddit hvað brúðkaupsferð hans og nýbakaðrar eiginkonu hans til Íslands kostaði síðasta vor. Ferðin stóð yfir í viku og kostnaðurinn var töluverður en hjónin voru þrátt fyrir það hæstánægð með ferðina.
Segir í færslunni um veðrið:
„Svo virðist sem að við höfum verið blessuð af íslensku álfunum af því veðrið var grunsamlega gott. Það rigndi þegar við komum og þegar við fórum en þess á milli var að mestu leyti heiðskírt og varla ský að sjá á himni.“
Lýsir Kanadamaðurinn yfir sérstakri ánægju með göngu á Eldfell á Heimaey, Jökulsárlón og að hafa fengið tækifæri til að skoða ýmis náttúrufyrirbrigði þar sem engar aðrar manneskjur en þau hjónin voru á stjá. Þess vegna hafi það verið þeim mun erfiðara að upplifa mannmergðina við Gullfoss.
Segir hann að þau hjónin hafi leigt húsbíl (e. campervan) og það hafi veitt þeim mikið frelsi í ferðinni. Gefur Kanadamaðurinn síðan upp öll útgjöld á meðan ferðinni stóð. Upphæðirnar gefur hann upp í kanadískum dollurum en þær eru eftirfarandi í íslenskum krónum, á gengi dagsins í dag:
Leiga á húsbíl: 309.062 krónur
Aðgangseyrir að ýmsum stöðum t.d. baðlónum og söfnum: 108.207 krónur
Flugfargjöld: 70.983 krónur
Matur og drykkir í matvöruverslunum: 44.589 krónur
Matur og drykkir á veitingastöðum, kaffihúsum ofl.: 40.472 krónur
Eldsneyti: 34.218 krónur
Kaup á minjagripum o.fl: 33.346 krónur
Aðgangseyrir að tjaldsvæðum: 28.101 króna
Aðgangseyrir í Herjólf, með húsbílnum: 21.110 krónur
Bílastæðagjöld: 8.424 krónur
Þvottur: 2.000 krónur
Ánægð
Miðað við gengi dagsins í dag nemur heildarupphæðin því 701.052 krónum.
Það verður að teljast þó nokkur kostnaður fyrir vikuferð en hann hefði eflaust getað verið hærri ef hjónin hefðu skipulagt ferðina á annan hátt.
Þau virðast þó telja þessum peningum hafa verið vel varið:
„Þegar allt er talið: Fallegt, skrýtið, vindasamt, einstaka sinnum lykt af brennisteini og einhvern veginn voru við blessuð með nánast fullkomnu veðri. 10 í einkunn ef 10 mögulegum. Við myndum aftur treysta álfum og húsbíl fyrir fríinu okkar.“