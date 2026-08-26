Dolly Parton skildi eftir sig leyndarmál sem verður ekki afhjúpað fyrr en árið 2045

Dolly Parton skildi eftir sig leynilag sem verður ekki opinberað fyrr en árið 2045. Söngkonan hafði komið laginu fyrir í tímahylki í Dollywood-skemmtigarðinum sínum í Tennessee og viðurkenndi síðar að hafa átt erfitt með að standast freistinguna að grafa það upp.
Parton lést í gær, 25. ágúst, áttræð að aldri. Lagið, sem ber heitið My Place In History, verður samkvæmt fyrirmælum hennar áfram læst inni næstu nítján árin.
Í umfjöllun erlendra miðla er rifjað upp að Parton hafi sagt frá laginu í endurminningabók sinni Songteller: My Life in Lyrics, sem kom út árið 2020. Hún hafði samið og tekið það upp sérstaklega með það fyrir augum að enginn fengi að heyra það fyrr en árið 2045.
Í The Kelly Clarkson Show árið 2022 viðurkenndi Parton að leyndarmálið hefði reynst henni erfiðara en hún hafði búist við.
„Ég þurfti að semja þetta lag sem enginn átti að fá að heyra fyrr en þá og ég skal segja ykkur að þið hafið ekki hugmynd um hvað þetta hefur farið mikið í taugarnar á mér. Mig langar svo mikið að fara og grafa það upp,“ sagði hún.
Hún sagðist þó vona að biðin yrði þess virði.
„Vonandi verður það sérstakt. Ég verð að viðurkenna að það var undarleg tilfinning að vera beðin um að semja lag sem átti ekki að heyrast fyrr en árið 2045. En þetta er gott lag.“
Parton naut gríðarlegra vinsælda á áratugalöngum tónlistarferli sínum, en sjálf sagði hún starf sitt í þágu læsis barna vera eitt það sem veitti henni mesta lífsfyllingu.
Hún stofnaði verkefnið Dolly Parton’s Imagination Library, sem hefur gefið milljónum barna bækur þeim að kostnaðarlausu. Í viðtali við Today árið 2019 sagði Parton að af öllum þeim titlum sem hún hefði hlotið væri „bókakonan“ í mestu uppáhaldi.
„Ekkert er mikilvægara en litlu börnin okkar, að hafa áhrif á þau þegar þau eru ung og kenna þeim réttu hlutina snemma á lífsleiðinni.“