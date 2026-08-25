Sigríður leitar að fólki sem sá apann sem bjó í Kópavogi

Sigríður Jónsdóttir, sem starfar á Leikminjasafninu, leitar að fólki sem starfaði með eða sá apann sem lék Níels í leikritinu um Línu Langsokk sem sýnt var á Íslandi í byrjun sjöunda áratugarins. Apinn var fenginn að láni frá Bandaríkjunum og bjó á heimili í Kópavogi.
Sigríður er nú að rannsaka viðtökur, þýðingar og þróun Línu Langsokks á Íslandi og ræddi um það í Morgunútvarpinu á Rás 2 en fjallað er um þetta ítarlega á vef RÚV.
Hún segir að leikritið um Línu langsokk hafa verið frumsýnt í Leikfélagi Kópavogs og að stærsta auglýsingin væri lifandi api sem lék Níels.
„Það er viðtal við þessa konu einhverjum dögum seinna þar sem verið er að spyrja um hagi apans. Hvernig er að búa með apa í íbúð í Kópavogi. Hún segir: Hann fær sitt eigið herbergi og við erum að reyna að finna út hvað greyið vill borða,“ segir Sigríður.
„Að mínu viti dvaldi apinn ævilangt í Kópavogi. Í fyrstu fréttum var hann í láni, leigður og svo átti að skila honum en það virðist ekki hafa ræst. Hann ílentist og dvaldi ævilangt hjá þessu sama fólki í Kópavogi. Þau alla vega skiluðu honum ekki hvernig sem það átti sér stað. Þessar rannsóknir hafa leitt mig í allar áttir og sýningin var rosalega vinsæl.“
Sigríður biður fólk sem sá sýninguna eða þekkir til að hafa samband og veita frekari innsýn í það sem þar birtist áhorfendum.
„Það sem mig langar til að finna er fólk sem sá þessa sýningu, sá apann, sá Línu,“ segir Sigríður.
„Þau sýndu ekki bara í Kópavogi heldur túruðu líka til Selfoss, Akraness og og sýndu í skátaheimilinu á Snorrabraut. Þarna var breiður áhorfendahópur sem vonandi sá sýninguna en það væri líka gaman að tala við fólk sem tók þátt í sýningunni.“
Þeim sem sáu verkið, tóku þátt í því eða vita meira geta haft samband við Leikminjasafnið: leikminjasafn@landsbokasafn.is.