Venjulegt föstudagskvöld hjá fjölskyldu í Sydney breyttist á örfáum klukkustundum í martröð þegar 12 ára stúlka fékk skyndilega alvarlega heilablæðingu.
Skjót viðbrögð móður hennar, sem hóf endurlífgun eftir leiðbeiningum neyðarlínunnar, urðu að sögn lækna til þess að bjarga lífi stúlkunnar. Fjallað er um málið á vefnum News.com.au.
Madeleine Goulis, kölluð Maddie, hafði verið við hestaheilsu þegar hún fór að sofa að kvöldi 31. Júlí síðastliðinn. Fjölskyldan hafði átt notalegt föstudagskvöld saman og ekkert gaf til kynna það sem var í vændum.
„Góða nótt, mamma. Elska þig, sé þig í fyrramálið,“ sagði Maddie við móður sína, Leah Goulis, áður en hún fór að sofa.
Um klukkan fimm morguninn eftir heyrði Leah dóttur sína segja að henni liði illa og þyrfti að kasta upp. Hún hljóp til hennar og Maddie kvartaði þá undan miklum verk í höfðinu áður en hún virtist falla í yfirlið.
Leah og eiginmaður hennar, Jerry, komu Maddie fyrir í rúminu en móðirin áttaði sig fljótt á því að eitthvað alvarlegt væri að og hringdi í neyðarlínuna.
„Næsta sem ég vissi var að þau voru að segja mér að hefja endurlífgun á dóttur minni, sem ég gerði,“ sagði Leah í samtali við miðilinn þar sem hún starfar sjálf sem blaðamaður.
Læknar staðfestu síðar að skjót viðbrögð hennar hefðu bjargað lífi Maddie. Leah hafði lært skyndihjálp meira en áratug áður þegar hún varð foreldri.
Sjúkraflutningamenn hófu umfangsmikla bráðameðferð á Maddie á heimilinu áður en hún var flutt á sjúkrahús. Þar kom í ljós að hún hafði fengið alvarlega heilablæðingu og að heilinn hafði bólgnað mikið. Hún var send beint í bráðaaðgerð.
„Þau eru mjög hreinskilin þegar þau segja við mann að ástandið sé lífshættulegt. Þetta eru orð sem maður heldur aldrei að maður eigi eftir að heyra,“ sagði Leah.
„Maður hugsar alltaf: „Svona gerist ekki hjá okkur.“ Ég man að ég sat þarna og hugsaði: „Fjandinn, þetta er í alvörunni að gerast hjá okkur.““
Læknar geta enn ekki sagt með vissu hvernig bati Maddie verður. Leah segir ljóst að endurhæfingin geti tekið marga mánuði eða jafnvel ár.
„Við vitum ekki hversu lengi við verðum hér. Þetta verður langt ferðalag [...] en við erum bara staðráðin í að hjálpa henni í gegnum þetta og koma henni heim.“