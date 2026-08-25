Flutningar hertogahjónanna setja allt á hliðina og sögusagnir eru farnar á kreik

Hertogahjónin Harry Bretaprins og Meghan Markle hafa ákveðið að flytja aftur til Bretlands. Eftir að fréttir bárust af fyrirhuguðum flutningum hjónanna fór sú saga á kreik að Meghan ætlaði sér aftur að snúa sér að leiklistinni og að hún hefði verið ráðin í þættina The Gentlemen úr smiðju leikstjórans Guy Ritchie. Það var Deadline sem greindi frá þessum tíðindum þann 21. ágúst en aðeins degi síðar var sagt að tilboðið til Meghan hefði verið afturkallað í kjölfar gagnrýni.
„Ég frétti í morgun að ráðning Meghan Markle í þriðju þáttaröð af Netflix-þáttum Guy Ritchie, The Gentlemen, hefði verið afturkölluð,“ skrifaði blaðamaðurinn Tina Brown á Substack-síðu sinni.
„Bakslagið í Bretlandi var svo gífurlegt að það var ófært að halda þessu til streitu. Þetta boðar ekki gott fyrir endurlífgun leiklistarferils Meghan í Bretlandi“
Rob Shuter, sérfræðingur í málefnum konungsfjölskyldunnar, vill þó meina að Meghan hafi aldrei verið boðið hlutverk með formlegum hætti. Meghan hafi vissulega haft áhuga á hlutverkinu en það hafi þó ekkert verið frágengið. Eins er því haldið fram að leikstjórinn hafi aldrei ætlað sér að bjóða hertogaynjunni hlutverk heldur hafi aðeins ætlað sér að vekja athygli á þáttunum.
Flutningar hertogahjónanna hafa vakið upp margar spurningar enda hafði Harry lengi barist fyrir því að fá konunglega öryggisgæslu á vegum bresku lögreglunnar fyrir sig og fjölskyldu sína. Barátta Harrys hafði ekki erindi sem erfiði en kröfu hans hefur verið hafnað af breskum dómstólum. Í gegnum málaferlin hafði Harry ítrekað lýst því yfir að hann treysti sér ekki til að heimsækja Bretland með konu sinni og börnum án þess að öryggi þeirra væri tryggt. Ekkert hefur breyst hvað þetta varðar og því velta margir vöngum yfir því hvers vegna Harry hafi ákveðið að flytja aftur heim, þrátt fyrir að ljóst sé að hann mun ekki fá þá öryggisgæslu sem hann hefur krafist.
„Ég sé ekki fyrir mér heim þar sem ég gæti farið með konu mína og börn aftur til Bretlands,“ sagði Harry í samtali við BBC í maí á síðasta ári.
Eins er ekki víst hvort hjónin ætli sér að setjast að í Bretlandi en talsmenn þeirra hafa lýst því yfir að þau ætli sér að dvelja á Bretlandi til lengri tíma í haust.
Ljóst er þó að hjónin munu ekki snúa aftur í konungleg hlutverk sín. Heimildarmaður People segir að Harry hafi verið með mikla heimþrá. „Þetta er eitthvað sem Harry hefur verið að íhuga lengi,“ sagði heimildarmaðurinn sem mun vera náinn prinsinum og segir að Harry hafi aldrei hætt að líta á Bretland sem heimili sitt. Undanfarið hafi prinsinn dreymt um að leyfa börnum sínum, Archie og Lilibeth, að kynnast uppruna sínum og rótum.
Telur heimildarmaðurinn þó að hjónin séu ekki snúin aftur fyrir fullt og allt. Þau eigi eftir að heimsækja Bandaríkin reglulega sem og frístundaheimilið sem þau eiga á Portúgal.
„Þetta er ekki endilega til frambúðar,“ sagði heimildarmaðurinn.
Eins ganga sögusagnir um að flutninginn megi fyrst og fremst rekja til veikinda Karls Bretakonungs sem glímir við krabbamein. Harry dreymi um að sættast við fjölskyldu sína og óttist að tíminn sé af skornum skammti í ljósi veikinda Karls. Talið er að Karl sé opinn fyrir sáttum en annað mun eiga við um eldri bróður Harry, Vilhjálm, sem er sagður vilja sem minnst af yngri bróður sínum vita.
Af öðrum sögusögnum um flutningana má nefna kenningar um meinta efnahagserfiðleika hjónanna, viðvarandi starfsmannaerfiðleika og almenna óvild bandarísks almennings, þar með talið nágranna hjónanna í Montecito, í þeirra garð.
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