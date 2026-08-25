Tónlistarkonan og goðsögnin Dolly Parton er látin, 80 ára að aldri. Það var frændi hennar Bryan Seaver sem greindi frá andlátinu á Instagram.
Bryan tilkynnti andlátið í myndbandi en hann segist hafa lofað Dolly því fyrir nokkrum árum að tilkynna andlát hennar með þessum hætti.
„Það er mér heiður, heiður sem er blanda af algjöru stolti og mikilli sorg. En sorgin er okkar, hún er ekki Dollýar. Dolly hefur lifað í ljósinu og er í örmum Jesú og hefur Carl, foreldrar hennar og fjöldi annarra tekið á móti henni, þau sem hafa vakað yfir henni og þráð endurfundi á himnum.“
„Fjölskylda mín og ég höfum átt heila ævi af fögrum minningum með Dolly og það hafið þið líka. Hún hefur alltaf verið í sjónvarpinu ykkar, plötuspilurum, á geisladiskunum og spilunarlistanum í símum ykkar, hún hefur orðið hluti af stórfjölskyldu ykkar hvort sem ykkur líkaði það betur eða verr. Fjölskylda okkar og teymið sem hún hefur treyst fyrir arfleifð sinni mun vinna ötullega að því að tryggja að andi hennar fylgi okkur til eilífðar. Dolly var bóndakona eins og faðir hennar; hann ræktaði jarðveginn og hún ræktaði lög og hamingju. Dolly hringdi í mig og sagði mér að hún vildi hvílast í fögru beði bómullar því eftir heila ævi af því að klæðast þungum skrautsteinum á hún skilið þægindi og hvíld.“
Bryan lauk yfirlýsingunni með eftirfarandi hætti: „Megi guð blessa Dolly Parton og megi guð blessa ykkur öll. Hún mun ávallt elska ykkur.“
Dolly Parton, sem fæddist í Tennessee árið 1946, átti að baki um 60 ára feril og lætur eftir sig 50 hljóðversplötur. Hún var ávallt kölluð drottning kántrítónlistar og var einnig þekkt viðskiptakona og mannvinur. Meðal hennar þekktustu laga eru slagararnir 9-5, Jolene, I Will Always Love You en eins má lagið, Islands in the Stream, eftir Bee Gees, sem hún söng ásamt Kenny Rogers árið 1983.
Parton birti færslu í síðustu viku þar sem hún greindi frá því að heilsu hennar hefði hrakað eftir að hún missti eiginmann sinn, Carl Dean, í mars á síðasta ári.
„Eins og ég hef deild í myndböndum undanfarið ár þá er ég að glíma við heilsubrest sem ég hafði ekki tekið eftir þegar ég var að passa upp á Carl.“
Sagðist Dolly þó eiga margt eftir óklárað og ætlaði sér að ná heilsu aftur.
Dolly og Carl ákváðu snemma í hjónabandinu að þau ætluðu ekki að eignast börn. Dolly hefur lýst því að þessi ákvörðun hafi gefið henni það frelsi sem hún þurfti til að slá í gegn. Hún segist aldrei hafa séð eftir þessu. Dolly átti 11 systkini og hafði hjálpað við uppeldi yngri systkina sinna þegar hún bjó við mikla fátækt í æsku. Fjölskyldan var samheldin og átti Dolly í góðum og miklum samskiptum við systkinabörn sín, frændur og frænkur.
„Guð ætlaði mér ekki að eignast börn svo börn allra gætu orðið mín,“ sagði hún eitt sinn.
Hún hefur lagt sitt af mörkum til að auðga líf barna, svo sem með samtökum sínum Dolly Parton's Imagination Library sem hafa sent milljónum barna víðs vegar um heiminn ókeypis bækur.
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