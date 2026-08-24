Tarantino valdi bestu mynd aldarinnar – Ridley Scott hjartanlega ósammála

Breski kvikmyndaleikstjórinn Ridley Scott hefur svarað heldur óvæntu hrósi frá kollega sínum, leikstjóranum Quentin Tarantino, sem útnefndi stríðsmynd Scotts, Black Hawk Down, bestu kvikmynd 21. aldarinnar. Scott virðist sjálfur ekki alveg jafn sannfærður.
„Ég veit ekki hvað hann var búinn að fá sér, en hvað sem það var þá væri ég til í eitthvað af því,“ sagði Scott, 88 ára, í nýju viðtali við The Times.
Tarantino vakti athygli á síðasta ári þegar hann birti lista yfir bestu kvikmyndir aldarinnar í hlaðvarpi rithöfundarins Bret Easton Ellis.
Þar setti hann Black Hawk Down, sem kom út árið 2001, í efsta sætið. Myndin hafði betur gegn stórmyndum á borð við Toy Story 3, Lost in Translation og There Will Be Blood.
Scott var spurður hvort hann væri sammála Tarantino og teldi Black Hawk Down bestu kvikmynd aldarinnar.
„Nei!“ svaraði hann afdráttarlaust.
Scott sagðist ekki hafa rætt við Tarantino um valið en rifjaði upp að bróðir hans, kvikmyndaleikstjórinn Tony Scott, sem lést árið 2012, hefði þekkt Tarantino vel.
„Tony dýrkaði Quentin og ég held að Quentin hafi dýrkað Tony,“ sagði Scott.
Scott lét ekki þar við sitja í viðtalinu heldur gagnrýndi hann jafnframt það sem hann telur vera sívaxandi einsleitni í Hollywood. Að hans mati eru sömu sögurnar sagðar aftur og aftur og glæpasögur og ofurhetjumyndir orðnar allt of fyrirferðarmiklar.
„Sko, núna snýst allt um myrta stúlku úti í skógi, eða FBI-fulltrúa sem er betri en allir aðrir – eða ofurhetju,“ sagði Scott.
„Í guðanna bænum! Það hljóta að vera til einhverjar aðrar sögur sem hægt er að segja.“
Scott hefur sjálfur komið víða við á löngum ferli og leikstýrt meira en 30 kvikmyndum. Þar á meðal eru margar af þekktustu myndum síðustu áratuga, svo sem Alien, Blade Runner, Thelma & Louise og Gladiator.
Hann er heldur ekki sestur í helgan stein þrátt fyrir að vera kominn fast að níræðu. Nýjasta mynd hans, The Dog Stars, var frumsýnd í kvikmyndahúsum vestan hafs í gærkvöldi.
Jacob Elordi fer þar með hlutverk flugmanns sem dregst inn í hættulega atburðarás eftir að mannskæður inflúensufaraldur hefur lagt mannkynið að stórum hluta í rúst.
Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce og Benedict Wong eru einnig meðal leikara í myndinni.