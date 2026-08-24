Stjarnan fær það óþvegið eftir reiðilestur í háloftunum - „Léleg þjónusta við viðskiptavini“

Skosk-bandaríski leikarinn John Barrowman hefur fengið yfir sig mikla gagnrýni á samfélagsmiðlum eftir að hann kvartaði opinberlega undan þjónustunni í viðskiptafarrými American Airlines.
Meðal þess sem fór sérstaklega fyrir brjóstið á Doctor Who-stjörnunni var að hann fékk ekki náttföt um borð.
Barrowman, sem er 59 ára, birti myndskeið á X úr flugi frá Los Angeles til Lundúna en eyddi því síðar. Þar sagði hann sig, föður sinn og eiginmann hafa greitt háar fjárhæðir fyrir miða með svokallaðri Flagship-þjónustu flugfélagsins og því búist við öðru og meira.
„Faðir minn og eiginmaður sitja hér fyrir aftan mig og miðarnir voru mjög dýrir. Við komum um borð og héldum að náttföt fylgdu Flagship-þjónustunni,“ sagði Barrowman.
Honum var hins vegar tjáð að náttföt væru aðeins í boði fyrir farþega í fyrstu tveimur sætaröðum viðskiptafarrýmisins.
„Hvað á það eiginlega að þýða? Hingað til eruð þið ekki að standa ykkur sérstaklega vel,“ sagði leikarinn.
Barrowman, sem er einnig þekktur fyrir þátttöku sína í Dancing on Ice og hefur komið fram í Desperate Housewives, lét þó ekki þar við sitja. Hann kvartaði einnig undan því að áhöfnin hefði ruglast á matarpöntun hans og sagðist ekki hafa fengið sömu þjónustu og aðrir farþegar þrátt fyrir að hafa greitt fyrir Flagship-þjónustuna.
Myndskeiðið vakti talsverð viðbrögð á samfélagsmiðlum. Sumir tóku upp hanskann fyrir Barrowman og bentu á að eðlilegt væri að ætlast til þess að fá þá þjónustu sem greitt hefði verið fyrir.
„Ég er alls enginn aðdáandi Johns Barrowman, en hvernig getur fólk haft eitthvað á móti því að hann biðji um eitthvað sem hann hefur borgað fyrir?“ skrifaði einn.
Aðrir höfðu litla samúð með leikaranum og sökuðu hann um frekju og dívustæla.
„Frekjan er út úr öllu korti,“ skrifaði einn, en annar sagði háðslega: „Hugur okkar er hjá John Barrowman á þessum erfiðu tímum.“
Enn annar sagði honum einfaldlega að hætta að kvarta: „Hættu að væla yfir náttfötum. Ef þú hefur efni á viðskiptafarrými hefurðu efni á að kaupa þér náttföt sjálfur!“
Barrowman hélt þó fast við gagnrýni sína og sagði þjónustu flugfélagsins hafa verið lélega.
„Mér finnst þetta skuggalegt og léleg þjónusta við viðskiptavini. Eins og staðan er núna er hún langt frá því að standa undir væntingum.“