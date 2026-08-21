Vísir leiðréttir frétt um meintan skilnað

Fjölmiðillinn Vísir hefur leiðrétt frétt af meintum skilnaði Óskars Hrafns Þorvaldssonar, þjálfara KR í knattspyrnu og yfirmanni knattspyrnumála hjá félaginu.
Miðillinn greindi frá því að Óskar og eiginkona hans, Laufey Kristjánsdóttir, væru að skilja. Það mun ekki vera rétt, að því er fram kemur hjá Vísi, en þar segir:
„Fréttastofa hefur rætt við Óskar Hrafn eftir birtingu fréttarinnar sem segir ekki rétt að þau séu að skilja. Þau séu að vinna í sínum málum. Vísir biður hjónin, fjölskyldu þeirra og lesendur afsökunar á birtingu fréttarinnar.”
DV fjallaði um málið á grundvelli fréttar Vísis en sú umfjöllun hefur nú verið fjarlægð.