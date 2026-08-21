Óskar Hrafn og Laufey að skilja

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari meistaraflokks KR í knattspyrnu og yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu, og eiginkona hans, Laufey Kristjánsdóttir, eru að skilja.
Vísir greinir frá þessu og segir að samkvæmt heimildum hafi Óskar tilkynnt leikmönnum KR um skilnaðinn á æfingu á dögunum.
Óskar er íslenskum fótboltaunnendum að góðu kunnur en hann gerði Breiðablik meðal annars að Íslandsmeisturum og hefur náð frábærum árangri með KR í sumar. Óskar spilaði sjálfur á sínum tíma og þótti býsna öflugur leikmaður.
Óskar og Laufey eiga þrjú börn saman, þar á meðal landsliðsfyrirliðann Orra Stein Óskarsson sem er á mála hjá Real Sociedad á Spáni.