Sturluð laun Tom Holland fyrir nýjustu Spider-Man-myndina

Leikarinn Tom Holland gæti fengið meira en 100 milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega tólf milljarða íslenskra króna, fyrir hlutverk sitt í stórmyndinni Spider-Man: Brand New Day.
The Wrap greinir frá þessu og hefur eftir þremur heimildarmönnum sem þekkja til samnings leikarans.
Holland, sem er þrítugur, er sagður hafa fengið 20 milljónir dala, um 2,8 milljarða króna, greiddar fyrirfram fyrir myndina. Það er tvöfalt meira en hann fékk fyrir Spider-Man: No Way Home árið 2021.
Það er þó aðeins hluti af því sem Holland gæti haft upp úr krafsinu. Samningur hans er sagður tryggja honum verulegar árangurstengdar greiðslur og vegna gríðarlegrar velgengni myndarinnar gætu þær numið 80 milljónum dala til viðbótar, eða jafnvel meira.
Ef það gengur eftir verða heildartekjur Hollands af myndinni yfir 100 milljónir dala.
Milljarðarnir streyma inn
Brand New Day kom í kvikmyndahús fyrir aðeins þremur vikum en hefur þegar halað inn meira en tveimur milljörðum dala í miðasölu á heimsvísu. Aðeins Avengers: Endgame hefur verið fljótari að ná þeim áfanga.
Myndin setti jafnframt met í Bandaríkjunum þar sem hún halaði inn 360 milljónum dala á opnunarhelginni. Fyrra metið átti Avengers: Endgame, sem skilaði 357 milljónum dala á sinni fyrstu helgi árið 2019.
Velgengnin er því slík að þær 20 milljónir dala sem Holland fékk fyrirfram gætu reynst aðeins brot af endanlegum tekjum hans.
Byrjaði á 250 þúsund dölum
Launaþróun Hollands frá því hann klæddist Spider-Man-búningnum fyrst hefur verið ævintýraleg.
Hann kom fyrst fram sem Peter Parker í Captain America: Civil War árið 2016 og fékk þá samkvæmt fréttum um 250 þúsund dali fyrir hlutverkið.
Ári síðar fékk hann um 500 þúsund dali fyrir Spider-Man: Homecoming. Launin hækkuðu síðan í fjórar milljónir dala fyrir Far From Home árið 2019 og tíu milljónir fyrir No Way Home árið 2021.
Nú, áratug eftir að hann tók fyrst að sér hlutverk ofurhetjunnar, gæti Holland því fengið meira en 400 sinnum hærri greiðslu fyrir Brand New Day en hann fékk fyrir sitt fyrsta hlutverk sem Spider-Man.