Sandra Bullock rýfur þögnina þremur árum eftir andlát sambýlismannsins

Sandra Bullock hefur í fyrsta sinn rætt ítarlega um veikindi og andlát sambýlismanns síns, ljósmyndarans Bryans Randall, sem lést úr ALS fyrir þremur árum. Leikkonan segist hafa byrjað að syrgja manninn sem hún kallaði ástina í lífi sínu löngu áður en hann lést.
Þetta kemur fram í nýju viðtali við Söndru í hlaðvarpsþættinum SmartLess en Page Six fjallar um efni viðtalsins.
ALS, einnig þekktur sem Lou Gehrig-sjúkdómurinn, er algengasta gerð hrörnunarsjúkdómsins MNS og er ólæknandi.
Randall óskaði sjálfur eftir því að veikindunum yrði haldið leyndum fyrir almenningi. „Hann bað mig um að segja engum frá þessu. Ég veit hvers vegna hann bað mig um það,“ sagði Sandra í viðtalinu.
Hún segir að ákvörðunin hafi þó haft miklar afleiðingar fyrir hana sjálfa. Aðeins systir hennar, Gesine Bullock-Prado, vissi lengi vel hvað fjölskyldan var að ganga í gegnum og Sandra taldi sig geta tekist á við ástandið án þess að segja öðrum frá því.
Á sama tíma geisaði kórónuveirufaraldurinn og sinnti leikkonan uppeldi tveggja barna sinna. Hún lýsir þessu tímabili sem einstaklega dimmu og segist að lokum hafa leitað til náinna vina, þar á meðal leikkonunnar Jennifer Aniston.
Þegar þar var komið sögu hafði Sandra þó þegar gert sér grein fyrir hvert stefndi. Hún segist í raun hafa byrjað að syrgja Randall fjórum árum áður en hann lést.
„Manneskjan mín hvarf löngu áður en líkaminn gerði það,“ sagði Sandra og bætti við að hún hefði ekki náð að vinna almennilega úr því fyrr en eftir andlát hans. Á meðan á veikindunum stóð hefði hún einfaldlega þurft að halda áfram.
Randall lést 5. ágúst 2023, 57 ára að aldri, eftir þriggja ára baráttu við ALS. Sjúkdómurinn leggst á taugafrumur í heila og mænu og veldur stigvaxandi lömun.
Sandra og Randall kynntust árið 2015 þegar hann var fenginn til að ljósmynda fimm ára afmælisveislu Louis, sonar hennar. Þau hófu samband skömmu síðar og voru saman þar til Randall lést.
Randall tók jafnframt virkan þátt í uppeldi tveggja ættleiddra barna Söndru, Louis og Lailu. Í viðtali árið 2021 lýsti leikkonan honum sem „ástinni í lífi sínu“.
Eftir andlát Randalls sagði systir Söndru að hann hefði notið einstakrar umönnunar síðustu árin. Hún hrósaði systur sinni sérstaklega fyrir að hafa annast hann heima ásamt hópi hjúkrunarfræðinga.