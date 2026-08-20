Nicole Kidman birtir gullfallega mynd af sér með systur sinni sem tekin var á Íslandi

Það hefur vart farið fram hjá fólki að ástralska stórleikonan Nicole Kidman var hér á landi í ferðalagi á skemmtiferðaskipi. Kidman hefur birt margar skemmtilegar ljósmyndir frá ferðalagi sínu.
Ein mynd sem hefur vakið sérstaka athygli er af Kidman og yngri systur hennar, Antoniu. Nicole Kidman er 59 ára en Antonia, 56 ára, og starfar sem blaðamaður og sjónvarpskona í heimalandi þeirra, Ástralíu.
Á ljósmyndinni má sjá Nicole faðma litlu systur sína að aftanverðu í hrjóstrugu íslenska landslaginu. Augljóst er að mjög kært er á milli þeirra systra þó að þær sjáist ekki oft saman.
„Fallegt land, ferðalag lílfsins,“ skrifaði Nicole Kidman við færslu.
Ferðalagið til Íslands er ekki eina ferðalag þeirra systra að undanförnu. En fyrr á þessu ári fóru þær saman til Suðurskautslandsins. Antonia er sögð hafa verið stoð og stytta Nicole eftir skilnað hennar við kántry söngvarann Ketith Urban.