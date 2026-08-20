Guðmundur Felix birtir fyrstu myndina eftir aðgerð

Guðmundur Felix Grétarsson er nú búinn í aðgerðinni í Frakklandi þar sem tekið var krabbamein úr nefinu hans og hefur hann birt fyrstu myndina eftir aðgerðina á Instagram.
Líkt og fjallað var um fyrr í þessum mánuði var Guðmundur Felix, sem gekkst undir handleggjaágræðslu árið 2021, greindur með krabbamein sem þurfti að fjarlægja.
Sjá einnig: Ætla að bjarga nefi Guðmundar Felix
Útlit var fyrir að fjarlægja þyrfti nefið hann fékk annað álit frá læknateymi í Normandý þar sem áhersla var lögð á að bjarga nefinu. Útskýrði hann í viðtali hvernig það yrði gert.
Þetta teymi, þau ætla að halda skinninu, skera eitthvað hérna undir og fletta þessu upp á ennið á mér. Taka allt innvolsið. Troða svo einhverjum grisjum inn í gatið,“ sagði hann. „Í stað þess að taka bara allt nefið.“ Verður svo skinnið notað til að byggja upp nef.