Bakslag hjá gítarhetjunni – „Krabbameinið er komið aftur“

Gítarhetjan Vivian Campbell greinir frá því að krabbamein sem hafði verið í rénun sé komið til baka. Hann sé aftur kominn í meðferð við meininu.
Hinn 63 ára Norður Íri hefur leikið með bresku rokksveitinni Def Leppard í rúmlega þrjá áratugi. En þar áður gerði hann garðinn frægan með Dio, Whitesnake og fleiri böndum. Campbell var undrabarn á gítar og almennt talinn á meðal bestu gítarleikara sinnar kynslóðar.
Campbell greindist árið 2013 með eitilfrumukrabbamein. En meðferðin við því virtist vera að skila árangri og Campbell gat áfram starfað og túrað með Def Leppard. Árið 2025 var talið að meinið væri alveg að hverfa.
„Sú staðreynd að ég gat haldið áfram að vinna, það gaf mér eitthvað til að lifa fyrir, eitthvað sem maður nýtur, sem maður hefur brennandi áhuga á, sem maður getur vaknað á morgnana og hlakkað til. Ég held að það dragi úr því að einblína of mikið á krabbameinið,“ sagði Campbell í útvarpsviðtali.
„Því miður hef ég hitt fólk í lífi mínu sem, þegar það fær krabbameinsgreiningu, hefur einbeitt sér aðeins að því. Og það hugsar: „Ó, ég get ekkert gert. Ég þarf að vera áfram í rúminu. Ég get ekki borðað þetta. Ég get ekki gert hitt. Ég get ekki farið þangað.“ Mér hefur aldrei liðið þannig. Ég hef alltaf viljað halda áfram að lifa lífinu mínu eins mikið og mögulegt er,“ sagði hann.
Campbell greinir nú frá því að hann krabbameinið hafi tekið sig upp að nýju. Hann sé nú í læknismeðferð við því. Hann segist gera ráð fyrir að þurfa að fá líffæragjöf á komandi árum en hann sé þó ekki hættur í tónlist og ætli sér að gera eins mikið og hann geti á meðan hann er hér.
„Ótti er óhjákvæmilegur þegar þú heyrir að þú sért með krabbamein í fyrsta skipti. En þegar þú hefur komist yfir það verður þú að átta þig á því hvernig á að takast á við það og hvernig á að takast á við það eins vel og mögulegt er, og ekki gefast upp,“ sagði Campbell.