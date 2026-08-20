Allar brýr brenndar, vinasamböndin þrotin og starfsfólk í sárum

Hertogahjónin af Sussex, Harry prins og Meghan ætla að flytja aftur til Bretlands með börnunum sínum tveimur, Archie prins og Lillíbet prinsessu, eftir sex ára búsetu í Bandaríkjunum. Ætla þau að búa í Lundúnum þar sem börnin munu fara í skóla.
Heimildir Mirror herma að konungsfjölskyldan, þar á meðal Karl konungur hafi fyrst fengið fregnir af þessu á sunnudaginn.
Allt varð vitlaust í Bretlandi þegar Harry sagði skilið við skyldur sínar gagnvart konungsfjölskyldunni árið 2020 og flytja með Meghan til Bandaríkjanna, þá var Arcie eins árs gamall. Sambandið við konungsfjölskylduna hefur verið mjög stirt og sagt að hann tali ekki við bróður sinn Vilhjálm, prinsinn af Wales. Harry hefur aðeins nokkrum sinnum heimsótt Bretland síðan þá og komu þau ekkert þangað frá útför Elísabetar drottningar árið 2022 þangað til í júlí þegar þau heimsóttu Karl konung.
Harry hefur ítrekað óskað eftir að breskir skattgreiðendur greiði fyrir öryggisgæslu fyrir sig en því hefur ávallt verið hafnað á þeim forsendum að hann gegni engum skyldum innan konungsfjölskyldunnar. Engin breyting verður þar á samkvæmt breskum miðlum.
Enn meiri vandræði sköpuðust árið 2023 þegar Harry gaf út bókina Spare, eða Varadekk, þar sem hann kom fram með allskonar lýsingar sem komu konungsfjölskyldunni illa. Þar á meðal að Vilhjálmur hafi hrint sér, hafi hvatt hann á sínum tíma að klæðast nasistabúning í grímubúningapartý og sagt Karl konung hafa takmarkaða tilfinningagreind. Bókin fékk mikla útreið í Bretlandi þar sem margir lýstu henni sem svikum.
Móttökurnar Vestanhafs voru fyrst blíðar en örla mátti á gagnrýni, kom hún best í ljós þegar South Park tók parið fyrir árið 2023 þar sem Harry og Meghan voru sýnd sem veruleikafirrt forréttindafólk sem vildi fá endalausa athygli en fullan rétt á einkalífi á sama tíma.
Page Six rifjar upp sögu þeirra í Hollywood og segir frá hópi fyrrverandi starfsmanna hjónanna sem halda nú hópinn í gegnum netspjall sem heiti Þolendur Sussex-hjónanna. Hefur starfsfólki lýst þeim sem hræðilegu fólki, hún tali niður til fólks og hann sé meðvirkur.
Innanbúðarmaður í Hollywood segir að þau hafi brennt allar brýr sér að baki. „Þau eru búin að eyða öllum tækifærum sem þau höfðu til að græða peninga hérna. Fyrir utan að Harry þarf að koma sér heim til að enda ekki utangarðs þegar Vilhjálmur verður konungur.“
Nýjasta verkefni þeirra, heimildarmyndin Cookie Queens, náði aðeins að hala inn um 500 þúsund dollurum á Sundance kvikmyndahátíðinni þrátt fyrir góða dóma. Til samanburðar fékk heimildarmynd um fyndin kattamyndbönd 800 þúsund dollara í kassann.
„Þau voru að leitast eftir því að halda áfram að lifa eins og kóngafólk, að því leyti að fólk bæri virðingu fyrir þeim og þannig. Á sama tíma voru þau alltaf að reyna eitthvað nýtt,“ segir heimildarmaðurinn. „Hún var alltaf áhugasamari um það. En þau vildu bæði sanna fyrir konungsfjölskyldunni að þau gætu verið jafn merkileg og þau. Harry er ekki framleiðandi, hann býr ekki neitt til. Hann hefur aldrei fengið viðskiptahugmynd.“
Þegar þau komu fyrst var þeim vel tekið og fóru að umgangast spjallþáttadrottninguna Opruh Winfrey og kvikmyndagerðarmanninn Tyler Perry. „Þau eru ekki lengur vinir hans og ég efast um að þau séu í einhverju sambandi við Opruh.“ Þetta eigi við um fleiri stjörnur í Hollywood.
Þau gerðu samning við Netflix árið 2020 upp á 100 milljónir dollara, það endaði eftir tvær þáttaraðir. Þá gerðu þau 25 milljóna dollara samning við Spotify sem rann út árið 2023 eftir eina þáttaröð.
Þá hafi umboðsskrifstofan WME hætt að sinna Meghan þrátt fyrir samning þess efnis. Heimildarmenn segja að það sé of erfitt að vinna með henni og hún hafi ekki verið boðuð á fund þar síðustu tvö árin.
Heimildarmenn sem þekki hjónin segja að þau hafi notið sín í heimsókninni til Bretlands í sumar. „Þau vilja meira af því. Þau vilja að krakkarnir þeirra fái að njóta sín meira og geti umgengist vini og fjölskyldu.“