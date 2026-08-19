Þekktur leikari gefst upp á Hollywood – „Svekktur, búinn að fá nóg og útbrunninn“

Bandaríski leikarinn David Krumholtz hefur ákveðið að taka sér ótímabundið hlé frá leiklist eftir rúmlega þrjá áratugi í Hollywood. Hann segist orðinn langþreyttur á þeirri þróun sem orðið hefur í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum.
Krumholtz, sem er 48 ára og þekktur úr myndum og þáttum á borð við Oppenheimer, The Santa Clause, 10 Things I Hate About You og Numb3rs, greindi frá ákvörðuninni í færslu á Threads sem hann hefur síðan eytt.
„Ég setti leiklistarferilinn minn eiginlega á ís um daginn. Þetta er eitthvað sem ég hef verið dauðhræddur við að gera árum saman,“ skrifaði hann en Page Six gerði málið að umtalsefni á vef sínum.
Krumholtz sagði óttann við fjárhagslegt óöryggi lengi hafa komið í veg fyrir að hann stigi skrefið.
„Ég óttaðist sérstaklega að verða blankur og að ég myndi ekki ráða við að vera ekki lengur með í leiknum.“
„Gríðarlegur léttir“
Krumholtz sagðist loks hafa sent það sem hann kallaði „endanlega tölvupóstinn“ og í kjölfarið segist hann hafa fundið fyrir miklum létti
„Ég veit ekki hvað ég ætla að gera í staðinn til að afla tekna eða hvernig ég ætla að fara að því, en ég losaði mig við gríðarlega byrði. Ég gerði mér í raun ekki grein fyrir hversu þung hún var fyrr en hún var farin.“
Hann lýsti líðan sinni síðan í þremur orðum: „Svekktur, búinn að fá nóg, útbrunninn.“
Krumholtz segir að síðastliðið ár hafi hann þurft að berjast fyrir hlutverkum sem bjóða upp á lægri laun, þrátt fyrir 34 ára reynslu í faginu. Að hans mati hefur starfsumhverfi leikara gjörbreyst frá því hann hóf feril sinn sem unglingur snemma á tíunda áratugnum.
Þá hafi launin verið sanngjarnari og leikarar sem skiluðu kvikmyndaverum tekjum gátu vænst þess að fá fleiri tækifæri. Þessar óskráðu reglur um gagnkvæma virðingu hafi hins vegar breyst verulega með auknum ítökum stórfyrirtækja í Hollywood.
„List sem byggir á arðráni er ekki list. Og listamenn eiga skilið sanngjarnan hlut af þeim tekjum sem vinna þeirra skapar vinnuveitendum þeirra,“ skrifaði hann.
Meiri áhersla á samfélagsmiðla
Krumholtz gagnrýndi einnig þá auknu áherslu sem lögð sé á að leikarar byggi upp eigið vörumerki og fylgjendahóp á samfélagsmiðlum til þess að fá vinnu.
Hann segist hvattur til að afla sér læka og fylgjenda svo hann komist í verkefni á borð við aðdáendaráðstefnur og netauglýsingar til að afla þeirra tekna sem hefðbundin leiklist skili honum ekki lengur.
„Ímyndaðu þér að standa þig vel í starfi í 34 ár, aðeins til þess að vera lækkaður verulega í tign fyrir vikið,“ skrifaði hann.
Krumholtz er þó ekki alfarið hættur leiklist og segist tilbúinn að taka að sér hlutverk ef rétta verkefnið kemur upp.
„Ef þú vilt vinna með mér sem leikara hef ég áhuga. Ef þú hefur trú á því sem ég get gert sem leikari hef ég trú á þér,“ skrifaði hann.
Krumholtz fór meðal annars með hlutverk eðlisfræðingsins Isidor Isaac Rabi í Oppenheimer eftir Christopher Nolan árið 2023. Hann hefur einnig leikið í Harold & Kumar-myndunum og fór eftirminnilega með hlutverk yfirálfsins Bernards í The Santa Clause.
Í júní vakti hann athygli þegar hann greindi frá því að eftirágreiðslur hans vegna The Santa Clause væru nú komnar niður í um 150 dali á ári.