Móðir Hayden Panettiere rýfur þögnina – Beinir spjótum sínum að kærastanum

Móðir leikkonunnar Hayden Panettiere hefur tjáð sig í fyrsta sinn eftir sviplegt andlát dóttur sinnar og beinir sjónum sérstaklega að Brian Hickerson, kærasta hennar.
Hickerson var viðstaddur þegar Panettiere lést í Suður-Karólínu á sunnudag, aðeins 36 ára að aldri. Í frétt NBC News í gær kemur fram að bróðir hans hafi einnig verið á vettvangi.
Lesley Vogel, móðir Panettiere, segir í samtali við NBC að hún og faðir leikkonunnar hafi lengi haft miklar áhyggjur af sambandi dóttur sinnar við Hickerson.
„Þessi maður í lífi hennar, sem við höfum lengi reynt að losa hana undan, var með henni þegar hún lést. Það var Brian Hickerson,“ segir Vogel.
Handtekinn vegna heimilisofbeldis
Panettiere og Hickerson áttu í stormasömu sambandi með hléum frá árinu 2018. Hickerson var handtekinn nokkrum sinnum vegna heimilisofbeldis og afplánaði meðal annars fangelsisdóm vegna ofbeldis gegn Panettiere. Þau virtust hafa slitið sambandinu en höfðu sést saman á ný undanfarna mánuði. Vogel fullyrðir að þau hafi verið par þegar Panettiere lést.
Vogel segir langa sögu vera að baki og sakar Hickerson um að hafa ítrekað ýtt undir skaðlega hegðun dóttur sinnar. Af þeim sökum hafi hún og faðir Panettiere lengi haft miklar áhyggjur af honum.
Samkvæmt nýbirtri skýrslu lögreglunnar í Greenville voru Hickerson og bróðir hans, Zach, í íbúðinni þar sem Panettiere dvaldi þegar hringt var eftir neyðaraðstoð.
Lögregla kom á vettvang um klukkan 13:50 og höfðu sjúkraflutningamenn þá reynt endurlífgun um nokkurt skeið. Hickerson sýndi lögreglu jafnframt poka með lyfjum sem Panettiere hafði verið að taka.
Dánarorsök hennar hefur ekki verið staðfest og er málið enn til rannsóknar. Í upptöku af símtali við neyðarlínuna kemur fram að hún hafi farið í hjartastopp og jafnframt var rætt um grun um ofskömmtun. Bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá því að Narcan, lyf sem notað er við ofskömmtun ópíóíða, hafi fundist í íbúðinni.
Lögreglan í Greenville hefur þó tekið skýrt fram að ekkert hafi komið fram við frumrannsókn sem bendi til saknæms athæfis eða grunsamlegra kringumstæðna. Þá fundust engir áverkar við krufningu sem taldir eru hafa stuðlað að dauða hennar.
Töluðu síðast saman í október
Samband Panettiere við móður sína hafði einnig verið erfitt síðustu misseri. Vogel segir þær síðast hafa rætt saman í október og að þær hafi síðar skipst á nokkrum skilaboðum.
„Það var mín ákvörðun að slíta samskiptunum og ég gerði það af mjög ákveðnum ástæðum. Það var sannarlega ekki vegna skorts á umhyggju, áhyggjum eða ást,“ segir Vogel.
Panettiere hafði sjálf fjallað opinskátt um erfið samskipti þeirra í endurminningabók sinni, This Is Me: A Reckoning, sem kom út fyrr á árinu. Þar ræddi hún einnig glímu sína við áfengi og ópíóíða, ofbeldissambandið við Hickerson og andlát yngri bróður síns, Jansen, sem lést aðeins 28 ára árið 2023.
Vogel brast í grát þegar hún ræddi börnin sín tvö í viðtalinu.
„Mér finnst bara eins og hún sé núna með bróður sínum og að þau hafi bæði fundið frið.“