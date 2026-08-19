Kristileg hljómsveit lögsækir Netflix vegna Kpop Demon Hunters

Kristilega hljómsveitin Demon Hunter hefur lögsótt streymisveituna Netflix vegna myndarinnar Kpop Demon Hunters. Að sögn lögmanna sveitarinnar er verið að stela lögvörðu vörumerki sveitarinnar.
Miðillinn Blabbermouth greinir frá þessu.
Hin bandaríska kristilega þungarokkssveit Demon Hunter hefur verið starfrækt frá aldamótum og gengið ágætlega. Sveitin hefur selt um 600 þúsund plötur og er vinsæl hjá hægrisinnuðum rokkurum.
Komst sveitin meðal annars í fréttirnar þegar meðlimir báðu um að tónlist þeirra yrði notuð við yfirheyrslur á stríðsföngum í Íraksstríðinu, sem var gert. En það var eftir að Metallica báðu um að hætt yrði að nota þeirra tónlist við yfirheyrslur.
Nú eru Demon Hunter aftur komnir í fréttirnar, en umboðsskrifstofa þeirra Hyde Lane hefur stefnt Netflix og viðburðafyrirtækinu AEG Presents í Kaliforníufylki í Bandaríkjunum vegna stuldar á vörumerki þeirra með dreifingu efnis undir vörumerkinu Kpop Demon Hunters. Það er hinni vinsælu söngleikjabíómynd sem hefur spunnið af sér sýningu sem verður sýnd í 150 borgum.
Lögmenn Demon Hunter benda á að þetta vörumerki hljómi allt of líkt þeirra eigin og muni valda ruglingi og tekjutapi. Einnig sé um að ræða orðspor sveitarinnar en búast megi við að fólk muni rugla þeim saman við Kpop Demon Hunters. Hljómsveitin hafi borið nafnið áratugum saman.