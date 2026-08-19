Átakanleg játning mótleikara Hayden: Reykti heróín á frumsýningarkvöldinu

Ethan Suplee, sem lék ásamt Hayden Panettiere í kvikmyndinni Remember the Titans, minnist leikkonunnar með áhrifamiklum orðum. Hann opnar sig um leið um eigin baráttu við fíkn á þeim tíma sem þau unnu saman.
Panettiere lést óvænt á sunnudag, aðeins 36 ára að aldri. Dánarorsök hennar liggur ekki fyrir en í samskiptum við neyðarlínuna kom fram grunur um ofskömmtun.
Fann fyrir létti þegar hún kom til hans
Suplee, sem er fimmtugur, birti á mánudag persónulega grein á Substack þar sem hann rifjaði upp frumsýningarkvöld Remember the Titans á Rose Bowl-leikvanginum í Pasadena í september árið 2000. Panettiere var þá aðeins ellefu ára gömul.
Hann segir hana hafa hlaupið til sín á rauða dreglinum, stokkið í fangið á honum og faðmað hann fast.
„Þegar ég hélt á henni létti yfir mér. Orka hennar og sakleysi smitaði út frá sér og um stund var bros mitt einlægt,“ skrifaði Suplee.
Bak við brosið háði hann hins vegar harða baráttu við fíkn og vanlíðan. Eftir stundina með Panettiere yfirgaf hann rauða dregilinn og fór inn á salerni. „Ég fór af rauða dreglinum inn á baðherbergi og reykti heróín.“
Fannst það ekki slæm tilhugsun
Suplee lék Louie Lastik í myndinni og segist hafa orðið niðurbrotinn þegar hann hitti manninn sem persóna hans byggði á. Lastik hafi ekki verið nærri því jafn þungur og Suplee var á þessum tíma og leikarinn óttaðist að hann yrði fyrir vonbrigðum með hver hefði verið fenginn til að leika hann.
Suplee fór aftur inn á salerni og neytti meira heróíns. Síðar um kvöldið brotnaði golfbíll þegar hann settist í hann, sem jók enn á skömmina og vanlíðanina.
Undir lok kvöldsins hitti hann Panettiere aftur.
„Aftur stökk hún í fangið á mér og aftur fann ég fyrir ákveðnum létti.“
Suplee lýsir síðan hversu illa honum leið þegar hann fór heim eftir frumsýninguna.
„Ég dó ekki úr ofskömmtun fyrir slysni þetta kvöld. En ég fór að sofa í þeirri trú að ég myndi ekki vakna aftur og mér fannst það ekki svo slæm tilhugsun. Það virtist betra en það sem nýr dagur hafði upp á að bjóða.“
Fann hugrekkið til að þiggja hjálp
Í lok greinarinnar minnist Suplee bæði Panettiere og leikarans Harolds Pruett, sem lést 32 ára af völdum ofskömmtunar árið 2002.
„Ég finn fyrir gríðarlegum missi í dag. Ég veit ekki hvað þau voru að ganga í gegnum undir lokin. Ég veit aðeins að fyrir þeim er baráttunni lokið. Og ég er sorgmæddur,“ sagði hann.
Suplee hefur sjálfur rætt opinskátt um fíkn sína í gegnum tíðina og segir það hafa skipt sköpum að læra ekki aðeins að biðja um hjálp heldur einnig að þiggja hana.
„Kraftaverkið í mínu lífi fólst ekki aðeins í því að biðja um hjálp heldur að finna hugrekkið til að þiggja hana. Eitthvað sem áður virtist ómögulegt.“
Panettiere fannst meðvitundarlaus í íbúð í Greenville í Suður-Karólínu á sunnudag. Endurlífgunartilraunir báru ekki árangur.
Dánarorsök hennar er enn til rannsóknar en lögregla segir ekkert hafa komið fram sem bendi til saknæms athæfis eða grunsamlegra aðstæðna.