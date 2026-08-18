Narcan fannst þar sem Hayden Panettiere lést – Nágranni lýsir ringulreiðinni á vettvangi

Narcan-nefúði, sem notaður er til að vinna gegn áhrifum ofskömmtunar ópíóíða, fannst í íbúðinni þar sem bandaríska leikkonan Hayden Panettiere lést á sunnudag.
TMZ greinir frá því að Narcan hafi fundist á dýnu í risíbúð í Greenville í Suður-Karólínu þar sem Panettiere dvaldi tímabundið. Ekki liggur fyrir hvort úðinn hafi verið notaður í tilraun til að bjarga lífi leikkonunnar sem var 36 ára þegar hún lést.
Upptökur af samskiptum við neyðarlínuna hafa jafnframt varpað frekara ljósi á síðustu stundir leikkonunnar. Fyrsta símtalið barst klukkan 13.51 á sunnudag og má á upptökunum heyra talað um hjartastopp og að grunur leiki á ofskömmtun.
Panettiere var úrskurðuð látin á vettvangi klukkan 14.32, rúmum 40 mínútum eftir að fyrsta símtalið barst.
Engin merki um áverka
Í fréttum erlendra fjölmiðla kemur fram að krufningu á Panettiere sé lokið en nákvæm dánarorsök liggi ekki fyrir. Embætti dánardómsstjóra Greenville-sýslu segir engin merki um áverka hafa fundist sem gætu hafa átt þátt í dauða hennar. Þá hefur lögregla sagt að ekki leiki grunur á saknæmu athæfi.
Shelton England, aðstoðaryfirlæknir hjá embættinu, sagði í samtali við Daily Mail að of snemmt væri að fullyrða að ofskömmtun hefði orðið henni að bana. Frekari rannsóknir verða gerðar áður en endanleg niðurstaða fæst.
Micah Lee, nágranni Panettiere í Judson Mill Lofts-byggingunni, lýsti miklu uppnámi á göngum hússins eftir að hún fannst meðvitundarlaus.
„Gangarnir eru frekar tómlegir þannig að hljóð bergmálar um þá. Ég hafði bara heyrt að einhver hefði hnigið niður,“ sagði Lee við WYFF-sjónvarpsstöðina og lýsti mikilli ringulreið á vettvangi þegar viðbragðsaðilar komu á svæðið.
Hafði rætt opinskátt um fíkn
Panettiere hafði um árabil rætt opinberlega um baráttu sína við áfengis- og lyfjafíkn. Hún sagði fíknivandann hafa byrjað þegar hún var aðeins 15 ára og að ástandið hefði versnað verulega eftir fæðingu dóttur hennar, Kaya, árið 2014.
Panettiere glímdi við alvarlegt fæðingarþunglyndi og sagðist síðar hafa leitað í áfengi til að komast í gegnum dagana. Hún fór í meðferð og sagði í viðtali við People árið 2022 að hún væri edrú, en lýsti því jafnframt sem daglegri baráttu.
„Þetta er val sem ég tek á hverjum einasta degi og ég er stöðugt að athuga hvernig mér líður,“ sagði hún þá. „Ég er svo þakklát fyrir að vera aftur orðin hluti af þessum heimi og ég mun aldrei aftur taka því sem sjálfsögðum hlut.“
Panettiere hafði einnig rætt opinskátt um þá erfiðu ákvörðun að veita fyrrverandi unnusta sínum, úkraínska hnefaleikakappanum Wladimir Klitschko, fullt forræði yfir dóttur þeirra. Kaya, sem er ellefu ára, býr með föður sínum í Evrópu.
Í endurminningabókinni This Is Me: A Reckoning, sem kom út í maí, lýsti Panettiere aðskilnaðinum frá dóttur sinni sem sársaukafyllstu reynslu lífs síns.
„Þótt ég sakni Kaya svo mikið að það verkjar í hjartað veit ég hversu lánsöm ég er að vera móðir hennar,“ skrifaði hún.
Fjölskyldan biður um frið
Panettiere var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville. Hún hefði orðið 37 ára næstkomandi föstudag.
Faðir hennar, Skip Panettiere, sagði í yfirlýsingu að fjölskyldan væri harmi slegin.
„Hún var ótrúlegt ljós og náttúruafl sem færði öllum sem þekktu hana ómælda ást og gleði – sem og þeim milljónum sem fylgdust með henni á skjánum.“
Fjölskyldan hefur óskað eftir friði á meðan hún tekst á við missinn.