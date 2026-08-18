Myndband: Líf og fjör á Hálandaleikunum í Reykholti

Hálandaleikarnir fóru fram í Reykholti Biskupstungum, laugardaginn 15. ágúst, í blíðskaparveðri. Voru leikarnir hluti af bæjarhátíðinni Tvær úr Tungunum, sem hefur verið endurvakin.
Fjölbreytt dagskrá var í boði, gröfukeppni, vatnsrennibraut, axlatök (Cuberland Wrestling) og krakkaþraut.
Fimm kappar mættu til leiks og sigurvegari var Heiðar Geirmundsson sem sigraði í steinkasti, sleggjukasti, lóðkasti og staurakasti. Kom ekki að sök þó að Heiðar tapaði fyrir þeim Degi Fannari Magnússyni og Hilmari Jónssyni í 25 kg lóðkasti yfir rá.
Dagur Fannar Magnússon varð annar og Hilmar Jónsson þriðji.
Fjöldi áhorfenda mætti og hvatti kappana, sem klæddir voru skotapilsum, til dáða.
Hálandaleikar- syrpa