Jinny Lu er ljótasti hundur í heimi

Jinny Lu, tík af tegundinni Pug, er nýkrýndur ljótasti hundur í heimi. Jinny var í öðru sæti í keppninni í fyrra.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Keppnin fer fram árlega í Kaliforníufylki síðan árið 1976 og er samkeppnin jafnan mjög hörð. Eigendur sumra hunda koma aftur og aftur til að keppa, eins og til dæmis eigendur Jinny Lu, sem var bjargað úr athvarfi í Suður Kóreu á sínum tíma. En hún var í öðru sæti í keppninni í fyrra.
Samkeppnin var óvenu hörð í ár en silfur og brons hlutu tveir Chihuahua smáhundar. Í öðru sæti var albínóinn Pinky og í þriðja sæti Otto, rakki með skarð vör.
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Skipuleggjendur segja að keppnin snúist ekki um að gera grín að hundunum heldur að upphefja þá. Að allir hundar, hversu „ljótir“ sem þeir eru séu í raun og veru alveg stórglæsilegir sama hvaða „galla“ þeir séu með.
Á meðal fyrri sigurvegara má til að mynda nefna tannlausan Peking hund sem tungan lafir út um og Chinese Crested hund með öfugar afturlappir. Verðlaunaféð er 5 þúsund dollarar í keppninni.