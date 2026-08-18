Fyrrverandi kærasti Hayden lokaði Instagram eftir holskeflu athugasemda

Brian Hickerson, fyrrverandi kærasti leikkonunnar Hayden Panettiere, hefur eytt eða lokað Instagram-reikningi sínum eftir að netverjar beindu að honum hörðum ásökunum í kjölfar skyndilegs andláts hennar á sunnudag.
Rétt er að taka fram að Hickerson hefur ekki verið sakaður af lögreglu um neitt misjafnt í tengslum við andlát Panettiere. Lögregla hefur þvert á móti sagt að ekkert hafi komið fram við fyrstu rannsókn sem bendi til þess að saknæmt athæfi hafi átt sér stað.
Kröfðust rannsóknar
Það kom þó ekki í veg fyrir að fjölmargir netverjar beindu spjótum sínum að Hickerson. Athugasemdum rigndi yfir nýjustu færslu hans á Instagram þar sem sumir gengu svo langt að krefjast rannsóknar á honum. VT.co greinir frá þessu.
„Það þarf að rannsaka hann,“ skrifaði einn, á meðan annar spurði hvers vegna hann hefði eytt öllum myndum af Panettiere. „Hvað gerðirðu við hana?“ spurði enn annar.
Aðrir komu Hickerson til varnar og bentu á að ekkert lægi fyrir sem tengdi hann með nokkrum hætti við dauða leikkonunnar.
Stormasamt samband
Gagnrýnin á Hickerson virðist fyrst og fremst eiga rætur að rekja til stormasams sambands hans og Panettiere. Þau byrjuðu að stinga saman nefjum árið 2018 en ári síðar var Hickerson handtekinn vegna heimilisofbeldis eftir átök á heimili þeirra í Hollywood.
Hann hlaut síðar 45 daga fangelsisdóm og fimm ára nálgunarbann. Panettiere fjallaði einnig um ofbeldi sem hún varð fyrir í sambandinu í ævisögu sinni, This Is Me: A Reckoning, sem kom út fyrr á þessu ári.
Þrátt fyrir fortíðina tóku þau síðar saman á ný og virðast hafa verið sundur og saman síðustu misseri. Samkvæmt TMZ ferðaðist Hickerson með Panettiere frá Los Angeles til Suður-Karólínu síðastliðinn laugardag, daginn áður en hún lést.
Panettiere fannst meðvitundarlaus í íbúð í Greenville í Suður-Karólínu síðdegis á sunnudag og var úrskurðuð látin skömmu síðar. Hún var 36 ára en hefði orðið 37 ára á föstudag.
Í samskiptum við neyðarlínu var minnst á bæði mögulega ofskömmtun og hjartastopp. Opinber dánarorsök liggur þó ekki fyrir og rannsókn stendur enn yfir.
Hickerson hefur ekki tjáð sig opinberlega um andlát Panettiere. Instagram-reikningur hans var hins vegar horfinn á mánudag, sólarhring eftir andlát hennar.