Vikan á Instagram: „Settu á vekjaraklukku ef þú ert ennþá að sofa á mér“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Bubbi og Hrafnhildur voru sæt saman á leið að fylgjast með sólmyrkvanum
Laufey Lín kláraði tónleikaferðalagið sitt um Ástralíu og Nýja-Sjáland með tónleikum í Auckland
Brynhildur Gunnlaugs í þjóðlegu bíkiní úti í náttúrunni
Dóra Júlía átti gjöfulan dag á sjónum við Snæfellsnes
Vigdís Häsler birti mynd úr brúðkaupinu sínu og Sveins Andra Sveinssonar frá því í sumar
Sunneva Einars fagnaði afmælinu með stæl
Eva Einars fagnaði með Sunnevu
Líka Birta Líf
Bríet fór í útilegu
Björk birti myndir frá tónleikunum umdeildu í Hafnarfirði
Guðrún biskup fagnaði aldarafmæli Flateyjarkirkju
Mari Järsk fór með litlu fjölskylduna í myndatöku
Gugga í gúmmíbát: „Settu á vekjaraklukku ef þú ert ennþá að sofa á mér“
Gummi kíró: „Stuttu stuttbuxurnar komu ansi seint þetta sumarið - vonandi eigum við heilmikið inni“
Stjörnulögfræðingurinn Sævar Þór: „Við sameinumst til að fagna 50 ára afmæli Lárusar í þessum mánuði. Gaman að hittast og njóta samverunnar.“
Móeiður skartaði fléttu
Tara Sif kíkti í Laugarás Lagoon
Kristín Sif deildi mynd af sér með Stebba Jak: „Of sæt til að deila ekki“
Birta Abiba er búin að jafna sig á fótbrotinu
Selma Soffía kíkti á safn
Birta Blanco opnaði freyðivín
Patrekur Jamie: „Snípstuttur í New York, aldrei vekja mig 🇺🇸“
Tindra gleymdi einhverju inni í bíl
Birgitta Líf fór í partý í Hollywood
Jón Jónsson fór í veiði í Kjarrá
Svala Björgvins fór í hattapartý með æskuvinkonum