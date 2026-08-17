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Fókus

Vikan á Instagram: „Settu á vekjaraklukku ef þú ert ennþá að sofa á mér“

Fókus
Mánudaginn 17. ágúst 2026 09:30
Skjáskot/Instagram

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is.

 

Bubbi og Hrafnhildur voru sæt saman á leið að fylgjast með sólmyrkvanum

 

Laufey Lín kláraði tónleikaferðalagið sitt um Ástralíu og Nýja-Sjáland með tónleikum í Auckland

 

Brynhildur Gunnlaugs í þjóðlegu bíkiní úti í náttúrunni

 

Dóra Júlía átti gjöfulan dag á sjónum við Snæfellsnes

 

Vigdís Häsler birti mynd úr brúðkaupinu sínu og Sveins Andra Sveinssonar frá því í sumar

 

Sunneva Einars fagnaði afmælinu með stæl

 

Eva Einars fagnaði með Sunnevu

 

Líka Birta Líf

 

Bríet fór í útilegu

 

Björk birti myndir frá tónleikunum umdeildu í Hafnarfirði

 

Guðrún biskup fagnaði aldarafmæli Flateyjarkirkju

 

Mari Järsk fór með litlu fjölskylduna í myndatöku

 

Gugga í gúmmíbát: „Settu á vekjaraklukku ef þú ert ennþá að sofa á mér“

 

Gummi kíró: „Stuttu stuttbuxurnar komu ansi seint þetta sumarið - vonandi eigum við heilmikið inni“

 

Stjörnulögfræðingurinn Sævar Þór: „Við sameinumst til að fagna 50 ára afmæli Lárusar í þessum mánuði. Gaman að hittast og njóta samverunnar.“

 

Móeiður skartaði fléttu

 

Tara Sif kíkti í Laugarás Lagoon

 

Kristín Sif deildi mynd af sér með Stebba Jak: „Of sæt til að deila ekki“

 

Birta Abiba er búin að jafna sig á fótbrotinu

 

Selma Soffía kíkti á safn

 

Birta Blanco opnaði freyðivín

 

Patrekur Jamie: „Snípstuttur í New York, aldrei vekja mig 🇺🇸“

 

Tindra gleymdi einhverju inni í bíl 

 

Birgitta Líf fór í partý í Hollywood

 

Jón Jónsson fór í veiði í Kjarrá

 

Svala Björgvins fór í hattapartý með æskuvinkonum

Vikan á Instagram

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