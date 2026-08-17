Nýjar upplýsingar um dauða Hayden Panettiere – Talað um grunaða ofskömmtun í neyðarlínusímtali

Nýjar upplýsingar hafa komið fram um skyndilegt andlát bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere, sem lést í Greenville í Suður-Karólínu í gær, aðeins 36 ára að aldri.
Upptaka af samskiptum við neyðarlínuna bendir til þess að grunur hafi vaknað um ofskömmtun áður en Panettiere fór í hjartastopp.
Daily Mail greinir frá þessu en áður hafði komið fram að Panettiere hefði fundist meðvitundarlaus í íbúð í Judson Mill Lofts í Greenville.
Ósk eftir aðstoð barst neyðarlínunni klukkan 13:51 á sunnudag frá kunningja leikkonunnar. Í upptöku af samskiptum neyðarþjónustunnar má fyrst heyra því lýst að Panettiere hafi farið í hjartastopp. Skömmu síðar kemur fram að grunur leiki á um ofskömmtun.
Lögreglumenn og sjúkraflutningamenn reyndu að bjarga lífi Panettiere og framkvæmdu meðal annars hjartahnoð. Tilraunir þeirra báru ekki árangur og var hún úrskurðuð látin á vettvangi klukkan 14:32, rúmum 40 mínútum eftir að neyðarsímtalið barst.
Lögreglan í Greenville og embætti dánardómstjóra rannsaka nú andlátið. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest og því liggur ekki fyrir hvort meint ofskömmtun hafi átt þátt í dauða hennar. Ekki leikur þó grunur á saknæmu athæfi.
Panettiere er sögð hafa komið til Suður-Karólínu frá Los Angeles ásamt kærasta sínum, fasteignasalanum Brian Hickerson, aðeins degi áður en hún lést. Hún hefði orðið 37 ára næstkomandi föstudag.