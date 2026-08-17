Lögregla tjáir sig um andlát Hayden Panettiere

Ekki leikur grunur á saknæmri háttsemi vegna andláts bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere. Þetta segir í yfirlýsingu lögreglunnar í Greenville í Suður-Karólínu í Bandaríkjunum.
Leikkonan lést í gær, 36 ára að aldri, en dánarorsök liggur ekki fyrir.
Í frétt Page Six kemur fram að Panettiere hafi fundist meðvitundarlaus í íbúð í Greenville um klukkan 13:50 að staðartíma í gær. Kunningi hennar hringdi í neyðarlínuna en endurlífgunartilraunir viðbragðsaðila báru ekki árangur og var hún úrskurðuð látin á staðnum.
„Frumrannsókn hefur ekki leitt í ljós nein merki um saknæmt athæfi eða grunsamlegar aðstæður,“ segir í yfirlýsingu lögreglunnar í Greenville.
Málið er enn til rannsóknar hjá lögreglu og embætti dánardómstjóra í Greenville-sýslu. Kacey Kitchen, fjölmiðlafulltrúi leikkonunnar, sagði frekari upplýsinga að vænta fljótlega.
Samkvæmt TMZ hafði Panettiere flogið frá Los Angeles á laugardag ásamt Brian Hickerson, kærasta sínum til margra ára, en samband þeirra hafði verið stormasamt.