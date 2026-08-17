Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin, 36 ára að aldri. Panettiere var einna þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville, auk þess sem hún lék í Scream-kvikmyndunum.
Fulltrúar leikkonunnar greindu frá andláti hennar í gær. Dánarorsök liggur ekki fyrir að svo stöddu en lögregla rannsakar andlátið.
„Það er með djúpri sorg sem við greinum frá hörmulegu andláti okkar ástkæru Hayden. Hún var ótrúlegt ljós og náttúruafl sem færði öllum sem þekktu hana ómælda ást og gleði – sem og þeim milljónum sem fylgdust með henni á skjánum,“ segir í yfirlýsingu frá fulltrúum hennar.
Heimildarmenn innan lögreglunnar staðfestu við TMZ að lögregla hefði verið kölluð út vegna atviks sem tengdist Panettiere og að rannsókn stæði yfir. Fulltrúi hennar sagði jafnframt við NBC News að von væri á frekari upplýsingum um málið á mánudag.
Samkvæmt heimildum TMZ hafði Panettiere kvartað undan bakverkjum að undanförnu. Hún og kærasti hennar, Brian Hickerson, höfðu flogið frá Los Angeles til suðurríkja Bandaríkjanna aðeins degi áður en hún lést.
Sló í gegn í Heroes
Panettiere hóf leikferil sinn ung að árum en varð heimsþekkt fyrir hlutverk klappstýrunnar Claire Bennet í sjónvarpsþáttunum Heroes. Síðar hlaut hún mikið lof fyrir túlkun sína á söngkonunni Juliette Barnes í Nashville og var meðal annars tvívegis tilnefnd til Golden Globe-verðlauna.
Hún fór einnig með hlutverk Kirby Reed í Scream-myndunum og ljáði persónum rödd sína í tölvuleikjunum Until Dawn og Kingdom Hearts. Panettiere hefði orðið 37 ára á föstudag.
Hún lætur eftir sig ellefu ára dóttur, Kaya, sem hún eignaðist með fyrrverandi unnusta sínum, úkraínska hnefaleikakappanum Wladimir Klitschko. Kaya býr nú í Evrópu.
Glímdi við erfiðleika í einkalífinu
Panettiere hafði á undanförnum árum rætt opinskátt um erfið tímabil í lífi sínu. Hún greindi meðal annars frá langvarandi fíknivanda sem hefði hafist þegar hún var aðeins 15 ára og sagði vandann hafa ágerst þegar hún glímdi við fæðingarþunglyndi eftir fæðingu dóttur sinnar árið 2014.
Í viðtali við People árið 2022 sagðist hún hafa verið edrú um nokkurt skeið en lýsti því sem daglegri baráttu.
„Þetta er ákvörðun sem maður tekur á hverjum degi og ég er stöðugt að fylgjast með sjálfri mér,“ sagði hún. „Ég er bara svo þakklát fyrir að vera aftur orðin hluti af þessum heimi og ég mun aldrei aftur taka því sem sjálfsögðum hlut.“
Panettiere hafði einnig gengið í gegnum mikla sorg eftir að yngri bróðir hennar, leikarinn Jansen Panettiere, lést árið 2023, aðeins 28 ára gamall. Hún sagði síðar að við andlát hans hefði henni liðið eins og hún hefði „misst helming sálar sinnar“.
Fyrr á þessu ári gaf Panettiere út endurminningabókina This is Me: A Reckoning, sem komst á metsölulista New York Times. Þar fjallaði hún meðal annars um barnastjörnuárin, frægðina, fíknina og erfiðleikana sem fylgdu lífinu í sviðsljósinu.