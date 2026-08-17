Andlát Hayden Panettiere: Sjúkraflutningamenn reyndu allt til að bjarga henni

Nýjar upplýsingar hafa komið fram um síðustu stundir leikkonunnar Hayden Panettiere, sem lést á sunnudag, aðeins 36 ára að aldri. Vinur hennar fann hana meðvitundarlausa í íbúð í Greenville í Suður-Karólínu og gerðu sjúkraflutningamenn ítrekaðar tilraunir til að endurlífga hana.
TMZ greinir frá því, með vísan til heimilda innan lögreglunnar, að hringt hafi verið í neyðarlínuna klukkan 13:51 á sunnudag og tilkynnt um meðvitundarlausa konu sem virtist hafa farið í hjartastopp.
Sjúkraflutningamenn komu á vettvang og hófu þegar umfangsmiklar endurlífgunartilraunir. Meðal annars var beitt hjartahnoði, öndunaraðstoð og öðrum bráðaaðgerðum.
Þrátt fyrir tilraunir sjúkraflutningamanna tókst ekki að bjarga Panettiere og var hún úrskurðuð látin klukkan 14:32, rúmum 40 mínútum eftir að neyðarkallið barst. Hún hefði orðið 37 ára þann 21. ágúst næstkomandi.
Ekki hefur verið upplýst hver það var sem fann Panettiere. Lögregla hefur aðeins sagt að um kunningja hennar hafi verið að ræða. Samkvæmt fréttum hafði hún flogið frá Los Angeles ásamt Brian Hickerson, kærasta sínum til skiptis undanfarin ár, degi áður en hún lést. Ekki liggur fyrir hvort hann hafi verið sá sem fann hana.
Lögregla segir ekkert benda til þess að eitthvað saknæmt athæfi hafi átt sér stað og verður krufning framkvæmd til að varpa frekara ljósi á dánarorsökina.
Panettiere varð heimsþekkt fyrir hlutverk Claire Bennet í sjónvarpsþáttunum Heroes og lék síðar eitt aðalhlutverkanna í Nashville. Hún hafði starfað fyrir framan myndavélar frá barnsaldri og lék meðal annars í Remember the Titans, Ice Princess og I Love You, Beth Cooper.
Aðeins þrír mánuðir voru liðnir frá útgáfu sjálfsævisögu hennar, This Is Me: A Reckoning, þar sem hún fjallaði opinskátt um erfið tímabil í lífi sínu, þar á meðal baráttu við áfengis- og ópíóíðafíkn, fæðingarþunglyndi og heimilisofbeldi.