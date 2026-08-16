Auðunn kynnir nýja kærustu – Kynntust á settinu hjá Madonnu

Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson birtir mynd af sér og nýrri kærustu, dansaranum Tokie, á Instagram.
Auðunn og Tokie fengu bæði danshlutverk í nýjasta tónlistarmyndbandi stórstjörnunnar Madonnu og kynnust á settinu þar.
Auðunn segir í tilkynningu:
„Við fengum bæði hlutverk sem dansarar í nýja myndbandinu hjá Madonnu og Sabrinu Carpenter. Þetta var mjög rómantískt. Símarnir okkar voru teknir af okkur út af leyndinni í kringum myndbandið. Ég var strax hrifinn af henni fyrsta daginn og svo annan daginn bálskotinn.
Tokie er dansari sem hefur unnið með tónlistarfólki eins og Tyla, Charli XCX og Lisa. Hún kemur upprunalega frá Kína en vinnur nú sem dansari og leikkona í Los Angeles. Hún er falleg og hlý, gáfuð og góð.“
Auðunn greinir jafnframt frá því að hann hafi fengið hlutverk í hryllingsmyndinni Crowbar sem sýnd verður á næsta ári.
Hann boðar ennfremur tónleika í Austurbæ þann 4. september næstkomandi.