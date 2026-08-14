Afhjúpar hvaða kvikmynd skilar honum mestu í kassann

Leikarinn Matthew McConaughey hefur leikið í mörgum kvikmyndum á ferli sínum, en það er sérstaklega ein þeirra sem heldur áfram að færa honum tekjur, enn þann í dag.
„How To Lose a Guy in 10 Days (Hvernig á að losna við gaur á 10 dögum) er gjöf sem heldur áfram að gefa,“ sagði hann í hlaðvarpsþættinum Happy Sad Confused á fimmtudag .
McConaughey sagði að rómantíska gamanmyndin frá árinu 2003, þar sem hann lék á móti Kate Hudson sé sú mynd sem hafi fært honum mestar tekjur til dasins í dag. Segir hann myndina „sennilega uppáhalds rómantísku gamanmyndina mína sem ég hef gert, og margir elska hana. Og hún borgar enn bestu tekjurnar af öllum myndum sem ég hef nokkurn tímann gert,“ bætti hann við.
McConaughey sagði einnig frá því í hvaða mánuði ársins hann hefði grætt mest á myndinni.
„Þegar þetta voru bara DVD-diskar eða kapalsjónvarp, þá fékk ég stóran reikning í hverjum mars vegna Valentínusardagsins,“ sagði hann. „Sjáðu til: Myndin, fyrir mig, fyrir þessa tegund kvikmynda, leyfið mér bara að eiga þá tegund. How To Lose a Guy in 10 Days ... myndin er alvöru akkeri í rómantískum gamanmyndum í gegnum tíðina.“
Myndin fjallar um dálkahöfund kvennatímarits, Andie Anderson (Hudson), sem reynir að eignast kærasta, auglýsingastjórann Ben Barry (McConaughey) og losa sig við hann á tíu dögum, allt til að skrifa grein um ferlið. Á sama tíma veðjar Ben við samstarfsmenn sína um að hann geti fengið Andie til að verða ástfangin af honum á tíu dögum. Donald Petrie leikstýrði myndinni.
Myndin festi McConaughey, sem þegar hafði leikið í The Wedding Planner frá árinu 2001, í sessi sem einn af eftirsóttustu leikurunum í rómantískum gamanmyndum tíunda áratugarins.
Hann lék síðan í myndunum Failure To Launch, Ghosts of Girlfriends Past og Fool's Gold, en í þeirri síðustu lék hann aftur á móti Hudson.
McConaughey, sem hefur alltaf talað lofsamlega um myndina How To Lose a Guy in 10 Days, hefur sagt frá því að spámaður hafi komið að honum út á götu og sannfært hann um að vera með í myndinni.
„Hann sagði strax: „Það er mynd sem þú ert að íhuga núna. Þetta er rómantísk gamanmynd. Þú verður að gera þetta annars verður þetta ein stærsta eftirsjá lífs þíns. Þetta verður æðislegt, þetta verður ótrúleg upplifun og þú munt græða fullt af peningum,“ sagði hann í viðtali við Vanity Fair árið 2023.
McConaughey sagði að þótt hann hefði í fyrstu haldið að „kvikmyndaverið hefði ráðið“ dularfulla manninn til að hafa áhrif á ákvörðun sína, þá hefði ráðið fest sig í sessi.
„Ég hló við tilhugsunina, en ég man líka að ég tók þetta til alvarlegri umhugsunar,“ útskýrði hann. „Ég held að ég hafi jafnvel þegið tilboðið daginn eftir.“
Hudson hafði áður kallað það „sannarlega ótrúlega upplifun“ að vinna með McConaughey að myndinni.
„Maður á sér stórar ástir í lífi sínu, og sem leikkonur held ég að maður eigi sér stórar ástir í vinnunni,“ sagði hún við Vanity Fair í fyrra. „Og hann er einn af mínum stóru ástum. Ég tel mig mjög heppna að hafa fengið að upplifa þetta með einhverjum eins hæfileikaríkum og skemmtilegum og Matthew.“