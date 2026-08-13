Rýfur þögnina um brúðkaup ársins: „Besta kvöld lífs míns“

Meira en mánuði eftir stóra daginn hefur Travis Kelce loksins rofið þögnina um stundina sem hann giftist Taylor Swift þann 3. júlí.
Parið vakti mikla athygli þegar þau staðfestu að þau hefðu gift sig í Madison Square Garden í New York þegar kviknaði á skilti með áletruninni Just T&T married fyrir utan veislusalinn.
Símabann var hjá gestum í brúðkaupinu, sem hefur þó ekki stoppað nokkra þeirra í að tjá sog um herlegheitin, einn þeirra er bróðir brúðgumans, Jason. Hjónakornin sjálf hafa ekkert tjáð sig þar til í gær.
Á blaðamannafundi í æfingabúðum Kansas City Chiefs í gær, 12. ágúst, sagði Kelce: „Þetta var skemmtilegt utanvertíðartímabil, brúðkaupið var besta kvöld lífs míns og ég þakka öllum sem komu og fögnuðu og skemmtu sér með okkur.“
„Þetta er eiginlega allt sem ég fékk út úr þessu kvöldi. Þetta var brjálað kvöld. Það var fullt af hátíðahöldum. En þetta er bara fótbolti, elskan,“ bætti hann við.
Aðspurður um hvernig hefði verið að halda brúðkaup og veislu í Madison Square Garden sagði Kelce:
„MSG, maður. Veistu, ég sagði alltaf við sjálfan mig að ég myndi fara á úrslitaleik þegar Knicks voru að í fremstu röð. Svo fór konan mín þegar ég var fastur í minibúðum, svo ég fékk ekki tækifæri til að fara þá,“ sagði hann og bætti við að það væri „svo flott að geta lifað bernskudrauminn sinn um að vera á þessum stað“.
„Mekka allra íþróttastaða, að geta gift sig þar,“ bætti hann við áður en hann þakkaði eigendum staðarins fyrir að gefa sér og Swift „tækifæri til að gera það“.
Hann sagði að allt hefði verið fullkomið á stóra deginum, en það besta að hans sögn?:
„Og loftkælingin var fullkomin, maður, það er besti hlutinn,“ grínaðist Kelce.
Það sem gestir hafa sagt um brúðkaupið
Fréttamiðlar hafa greint frá því að um þúsund brúðkaupsgestir hafi mætt og skrifað undir trúnaðarsamninga fyrir athöfnina, en nokkrir gesta hafa samt misst út úr sér mis mikið um viðburðinn.
Robin Roberts, George Stephanopoulos og Michael Strahan, þáttastjórnendur Good Morning America á ABC , voru heitir í umræðunni stuttu eftir brúðkaupið og sögðu áhorfendum að Stevie Nicks, söngkona Fleetwood Mac, hefði stigið á svið til að skemmta og staðfestu einnig að parið hefði komið með sín eigin brúðkaupsheit.
„Það er erfitt að ímynda sér að svona stórt brúðkaup, með svona stjörnum, geti verið svona persónulegt og náið,“ sagði Stephanopoulos.
Donna Kelce, móðir Travis og Jasons, var einnig spurð út í stóra daginn skömmu síðar, á 50 ára afmælishátíð Macy's. „Ég get í raun ekki sagt mikið, nema hvað þetta var töfrandi maður, töfrandi!“ sagði hún.
Þá var komið að Jason Kelce, bróður brúðgumans:
„Þetta var sérstakur viðburður fyrir alla fjölskylduna okkar og augljóslega eru dætur mínar ótrúlegar. Þær eru fallegar, þær eru ótrúlegir persónuleikar. Og Travis og Taylor elska þær. Svo ég er mjög ánægður að við gátum verið hluti af þessu. Og það sem mikilvægara er, mjög ánægður fyrir þeirra hönd. Þetta var frábær dagur,“ sagði hann við blaðið Reno Gazette Journal í Nevada .
Nýjasti frægi einstaklingurinn til að tjá sig var Graham Norton, sem sagði í The Chris Evans Breakfast Show að þetta hefði verið „yndislegt, yndislegt brúðkaup“.