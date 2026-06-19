Upplifðu mikla athygli og áreitni á hátindi frægðarinnar: „Við þurftum að vera með leyninúmer. Það var hringt allan sólarhringinn“

Greifarnir fagna um þessar mundir 40 ára afmæli hljómsveitarinnar og ætla meðal annars að rifja upp gömlu sveitaballastemninguna með tónleikaferðalagi um landið sem þeir kalla Síðasta sveitaballið. Meðlimir sveitarinnar, þeir Viddi og Bjössi, voru gestir í Popparasögum þar sem þeir fóru yfir ferilinn, skyndilega frægðina, kostnaðinn sem fylgdi velgengninni og hvernig íslenski tónlistarbransinn hefur breyst á fjórum áratugum.
„Böllin hafa náttúrulega í rauninni ekkert þróast, þau eru hætt“
Þegar Greifarnir unnu Músíktilraunir árið 1986 voru þeir að eigin sögn rétt að byrja. Þeir höfðu áður spilað saman í hljómsveitinni Special Treatment, en sigurinn breytti öllu á örfáum vikum. „Við erum byrjendur,“ segja þeir um stöðuna á þeim tíma. „Við erum nánast óþekktir og á vikum eða kannski örfáum mánuðum fórum við frá því að vera óþekktir í að vera mjög þekktir.“
Þeir telja að árið 1986 hafi verið einstaklega hagstætt fyrir sigurvegara Músíktilrauna. Reykjavík hélt upp á 200 ára afmæli sitt, Listapopp í Laugardalshöll vakti mikla athygli og risatónleikarnir á Arnarhóli urðu stærstu tónleikar landsins.
Felix Bergsson kom inn í hljómsveitina skömmu áður en Músíktilraunir fóru fram. „Þá var hann bara búinn að vera viku með okkur,“ rifja þeir upp og bæta við að þeir hafi verið meðvitaðir um að þá vantaði sterkan sviðsmann. „Við vorum svolítið meðvitaðir um að okkur vantaði einhvers konar front.“
Sveitaböllin voru þá helsta tekjulind hljómsveita og umgjörðin allt önnur en í dag. „Böllin hafa náttúrulega í rauninni ekkert þróast, þau eru hætt,“ segja þeir og rifja upp að á þessum árum hafi hefðbundnir tónleikar verið færri og hljómsveitir þurft að halda uppi stemningunni með eigin efni.
„Við þurftum að vera með leyninúmer“
Velgengnin kom hratt og fyrstu árin voru annasöm. Greifarnir spiluðu gríðarlega mikið og lærðu mikið af reynslunni.„Við spiluðum gífurlega og þá auðvitað verðurðu betri,“ segja þeir. Frægðin og athyglin höfðu þó ýmislegt neikvætt í för með sér. Þeir rifja upp mikla athygli, símtöl allan sólarhringinn og áreitni á almannafæri. „Við þurftum að vera með leyninúmer. Það var hringt allan sólarhringinn.“
Þeir segja einnig að þeir hafi haft litla stjórn á eigin ferli. Þeir hafi verið ungir og óreyndir þannig að þeir mættu þangað sem þeim var sagt að mæta og gerðu það sem þeim var sagt að gera. „Við höfðum enga stjórn á þessu fyrstu árin, basically.“
Meðlimir sveitarinnar segja að fjölskyldulífið hafi oft setið á hakanum á árunum þegar mest var að gera. „Það eru líka fórnir í þessu líka á móti.“ Bjössi rifjar upp að hafa misst af jarðarför afa síns vegna tónleika sem ekki var hægt að aflýsa. „Það var bara ekki hægt að sleppa því sem var í gangi.“
Síðasta sveitaballið og annasamt sumar fram undan
Greifarnir ætla að njóta sumarsins og sjá hvert það leiðir þá. Í stað þess að halda hefðbundna afmælistónleika ákváðu þeir að fara aðra leið og endurvekja sveitaballastemninguna sem mótaði fyrstu ár sveitarinnar.
„Við hefðum auðvitað getað gert það eins og allir hinir að fara bara í Hörpu eða eitthvað og halda eina tónleika en það er eiginlega bara ekki við,“ segja þeir.
Þeir hafa því lagt af stað í tónleikaferðina Síðasta sveitaballið, þar sem markmiðið er að færa gömlu ballamenninguna aftur til fólksins. „Fólk er bara alltaf að segja hvað það sakni sveitaballanna,“ segja þeir og viðurkenna að þeir viti ekki alveg hverju sé að búast við.
Tónleikaferðalagið hófst fyrir fullu húsi í Freyvangi í Eyjafirði snemma í júní og verður áfram í sumar. Auk þess koma Greifarnir meðal annars fram á Bræðslunni á Borgarfirði eystra. Að sögn sveitarinnar er markmiðið einfalt: „Við erum í rauninni bara að einbeita okkur að því að njóta. Þetta á að vera skemmtilegt sumar.“
Næsta ball verður í kvöld, föstudagskvöldið 19. júní, á Lýsuhóli og svo halda þeir áfram næstu helgi á Borg í Grímsnesi og Miðgarði í Skagafirði.